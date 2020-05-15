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南投縣府自18日起各出入口門禁管理鬆綁　洽公民眾仍應佩戴口罩

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▲▼新冠肺炎疫情趨緩，南投縣政府18日起開放各出入口的鬥禁及出入登記管制，但進入洽公民眾仍需佩戴口罩。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼新冠肺炎疫情趨緩，南投縣政府18日起開放各出入口的鬥禁及出入登記管制，但進入洽公民眾仍需佩戴口罩。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情趨緩，迄今已連續33天未發生本土案例，各項防疫管制措施陸續鬆綁。為便利民眾洽公，南投縣長林明溱15日指示，縣府自18日起洽公管制措施解禁，各出入口重新對外開放，但洽公仍應量體溫、戴口罩及實名制登記，並請民眾落實自主健康管理，疫情尚未完全解除，莫放鬆防疫警覺。

為便利民眾洽公，縣府研議後，除原來縣府大門出入口及地下停車場出入口管制點，增開縣府C棟大樓（南投大飯店旁)出入口，縣府員工2小時彈性上班及異地辦公措施也暫停實施，民眾洽公回歸各局處樓層申辦。外送及貨運仍維持在縣府大門口。

林明溱縣長說，新冠肺炎爆發迄今，南投縣超前部署，在全縣上下共同努力下，從限制活動到陸續鬆綁，南投守住了社區，守住了台灣之心。

▲▼新冠肺炎疫情趨緩，南投縣政府18日起開放各出入口的鬥禁及出入登記管制，但進入洽公民眾仍需佩戴口罩。（圖／南投縣政府提供，下同）

為了讓民眾早日恢復正常生活，南投縣逐步鬆綁醫院、住宿式服務機構及長照關懷據點等管制措施外，為方便民眾洽公，縣府也將自5月18日起把縣府大樓出入口管制解除，進入縣府仍要登記及戴口罩，並呼籲民眾力行「防疫新生活運動」，見面拱手不握手，勤洗手、公共場所戴口罩，維持良好的衛生習慣。

林縣長也表示，目前疫情趨緩，歡迎全國民眾到南投縣來玩，到南投縣來度假，南投也推出安心旅宿服務，都有落實安心防疫的住宿規定，要住宿要經過安全系統的檢查，要先量體溫，然後做資料登記，了解你過去有沒有旅遊史等，各業者會做好各項防疫，來南投休閒旅遊渡假，保證一定非常安全，希望大家踴躍到戶外走走，健康防疫。

縣府指出，新冠肺炎疫情發生後，縣府大樓自3月13日起實施出入管制，實施單一出入口措施，在大門設立體溫檢測站，員工及民眾進出都必須量額溫、戴口罩及實名登記才進入。

貨運及外送人員也管制在門外交貨，4月初更加裝壓克力隔板及紅外線熱像儀，降低府內員工與民眾接觸，並由影像判定體溫，若感應偏高時，就會要求進行額溫槍二次量溫，額溫超過37.5度者禁止進入縣府，也要求民眾配戴口罩，採全數實名制登記，為免民眾登記排隊，甚至升級使用掃QR code登記服務等便民措施，管制迄今已超過2個月。此外，宗教寺廟人流管制措施，將配合中央指示辦理。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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