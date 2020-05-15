他網上留言「大陸貨可能有活病毒」涉造謠　法官不罰理由曝！

▲陳男在網路上留言「大陸貨可能帶有病毒」遭法辦，法官認為他非故意造謠，裁定不罰。（示意圖／CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名陳姓男子覺得大陸商品可能有殘留新冠肺炎病毒，因此3月3日在社群網站「巴哈姆特」留言說，「防疫關鍵時刻，你去買有極大可能帶有活病毒的對岸商品是想做甚麼？」被警方依違反《社會秩序維護法》散布謠言移送法辦。台北地院認為陳男並非故意造謠，只是好心提醒，且留言沒有造成民眾畏懼或恐慌，裁定不罰。可抗告。

陳男遭法辦後辯稱，因看了新聞報導說貨品有可能殘留病毒，才發表留言，希望疫情期間大家不要去買對岸直送的貨品，尤其是塑膠表面的東西等情。

法官參酌各新聞媒體多有關於「新冠肺炎能在物體表面存活多久？」的新聞報導，認定陳男張貼留言的用意應僅在提醒避免病毒散播，難認有故意散布謠言。

法官指出，現今各方資訊紛紜的社會，一般讀者非必有足夠的資訊判斷及查證能力，容易偏信其所信賴者發佈的新聞資訊，此外，無證據證明陳男是故意散發傳佈不實訊息給公眾，況且留言內容不足以使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而影響公共安寧，因此認為陳男所為與《社維法》的構成要件不符，裁定不罰。

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