　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他網上留言「大陸貨可能有活病毒」涉造謠　法官不罰理由曝！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲陳男在網路上留言「大陸貨可能帶有病毒」遭法辦，法官認為他非故意造謠，裁定不罰。（示意圖／CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名陳姓男子覺得大陸商品可能有殘留新冠肺炎病毒，因此3月3日在社群網站「巴哈姆特」留言說，「防疫關鍵時刻，你去買有極大可能帶有活病毒的對岸商品是想做甚麼？」被警方依違反《社會秩序維護法》散布謠言移送法辦。台北地院認為陳男並非故意造謠，只是好心提醒，且留言沒有造成民眾畏懼或恐慌，裁定不罰。可抗告。

陳男遭法辦後辯稱，因看了新聞報導說貨品有可能殘留病毒，才發表留言，希望疫情期間大家不要去買對岸直送的貨品，尤其是塑膠表面的東西等情。

法官參酌各新聞媒體多有關於「新冠肺炎能在物體表面存活多久？」的新聞報導，認定陳男張貼留言的用意應僅在提醒避免病毒散播，難認有故意散布謠言。

法官指出，現今各方資訊紛紜的社會，一般讀者非必有足夠的資訊判斷及查證能力，容易偏信其所信賴者發佈的新聞資訊，此外，無證據證明陳男是故意散發傳佈不實訊息給公眾，況且留言內容不足以使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而影響公共安寧，因此認為陳男所為與《社維法》的構成要件不符，裁定不罰。

►城市輕旅行～

【更多新聞】

影／轎車紅燈左轉…19歲騎士顱內出血亡　保險給付再賠186萬獲緩刑

百貨公司門口尻尻20秒射手中...沾染女子連身裙！噁男「外套遮」獲判無罪

帶國中妹泡溫泉竟揉胸指侵！傳牢籠貼圖「記得常來看我」...渣男被判半年

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

情敵狂追女友…移民官怒查他個資「拍照外傳」！桃檢起訴：建請加重其刑

快訊／工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救　

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

情敵狂追女友…移民官怒查他個資「拍照外傳」！桃檢起訴：建請加重其刑

快訊／工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救　

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

《夫婦的世界》貴婦提小CK包款　與金喜愛九萬塊爆款包相似度爆表

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

愛看快艇雷納德比賽　坦圖：喜愛和他對抗的時刻

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

聯結車倒車…他爆頭慘死！頸與身體「幾乎分離」

妻探班給驚喜…門打開心碎！夫辦公室激吻秘書　

天母「神鬼阿嬤」螞蟻搬錢2億！

師要求開冷氣遭拒！怒轟學生禽獸不如遭判刑

疫情衝擊酒店停業滿月　女公關另闢5大戰場打游擊

台中正妹路邊酒醉！嬌喊3次「哩咪爾味」

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

汐止區某社區大樓水質「怪怪的」

北市中山區驚爆隨機割喉！男騎士緊急閃過逃死劫

3歲馬尾娃到超商「買乖乖」　暖警助找路

醫師詐領健保費500萬　長腿辣模女祕書復仇揭弊

高雄單車婦闖平交道　遭區間車撞斃

更多熱門

相關新聞

南投縣府自18日起門禁鬆綁

南投縣府自18日起門禁鬆綁

新冠肺炎疫情趨緩，迄今已連續33天未發生本土案例，各項防疫管制措施陸續鬆綁。為便利民眾洽公，南投縣長林明溱15日指示，縣府自18日起洽公管制措施解禁，各出入口重新對外開放，但洽公仍應戴口罩，並請民眾落實自主健康管理，疫情尚未完全解除，莫放鬆防疫警覺。

關懷據點開放首日，阿公嬤樂舞展活力

關懷據點開放首日，阿公嬤樂舞展活力

花蓮市防疫物資運抵盛岡市　NHK報導感謝

花蓮市防疫物資運抵盛岡市　NHK報導感謝

國中會考南投考場防疫規劃周全

國中會考南投考場防疫規劃周全

卓彥廷捐200個時尚防疫口罩套供成大使用

卓彥廷捐200個時尚防疫口罩套供成大使用

關鍵字：

活病毒防疫社會秩序維護法社維法散布謠言不罰公共安寧大陸貨

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面