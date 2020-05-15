加群組「帶我發財」慘被騙百萬！女子借一輛車「成功把錢贖回」

▲女子加理財群組，慘遭騙錢。（圖／翻攝《荔枝視頻》）



記者柯振中／綜合報導

大陸蘇州吳江的劉姓女子日前因為油價暴跌，導致理財商品損失慘重，因此到群組尋求「名牌」，卻不慎遭到詐騙，人民幣24萬（約新台幣101萬元）全被騙光。沒想到，她竟然只借了一輛車，就將所有被騙的金額再度「騙回來」，讓當地警方傻眼了。

綜合陸媒報導，劉女因為投資失利，轉而投過網路尋找理財群組，想得知更多投資訊息，由於群組內部時常出現盈利的消息，讓她感到心動，向理財專員請教操作方法。

劉女隨後接獲專員的好友通知，在網站上註冊帳號，又將操作平台與提款卡進行綁定。眼看流程正規，劉女對理財平台深信不疑，將身上的存款、與銀行借貸的款項全數投入平台，一次性存了24萬元（人民幣，下同）到帳號內，準備跟著專家大賺一筆。

▼女子原先想跟著專家發財，卻被騙得連積蓄都不剩。（圖／翻攝《荔枝視頻》）



沒想到，過了不到幾個小時，劉女突然發現帳號被封鎖，才驚覺是場騙局。不過，膽大心細的她雖然報了警，依然想用自己的方法把錢騙回來。由於該平台有提供「大額投資可一對一教學」的服務，她向對方謊稱，要追加500萬元的投資金額。

為了取信對方，劉女還跟公司老闆借了一輛豪車，拍了一段「準備去領錢」的影片，發給詐騙集團的「專家」，向對方說「資金調出來了」，可以再追加投資。

劉女的行為取信了詐騙集團，帳號過沒多久就解鎖成功，她立刻將所有存入的金錢轉回金融卡，成功把被騙走的錢「再騙回來」。詐騙集團驚覺「被騙了」，立刻對著劉女謾罵，接著將劉女踢出群組、加入黑名單，感覺似乎非常氣憤。

不過，當地警方指出，這種案例不可複製，是劉女運氣好，在風險投資當中，仍需謹慎防範被詐騙的風險。

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▼女子後來跟老闆借了一輛車，取信騙子，成功把錢贖回。（圖／翻攝《荔枝視頻》）

