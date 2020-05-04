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愛上小20歲溫柔女友！　爺「耍帥大灑幣」8天畢生積蓄全空...知真相癱軟痛哭

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▲讓李國明癡狂的王女，8天捲走150多萬元人民幣。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

▲讓李國明癡狂的王女，8天捲走150多萬元人民幣。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

浙江台州一名60歲男子背著老婆，用微信認識了一名小20歲女友，受不了對方的「溫柔撒嬌」，8天就海灑了150多萬元人民幣（約645萬元新台幣），畢生積蓄都沒了，才發現對方已消失，趕緊報警處理。

根據「錢江晚報」報導，李國明（化名）愛好不多，喜歡玩微信閒聊，今年4月初認識了同小區的王女，對方雖然長相不出眾，但是個性大方得體、性格直爽，讓他愛不釋手，常常趁著老婆不在跟對方視訊。

李國明4月14日晚上邀約王女在小區地下車庫秘密約會，也確立了兩人的男女朋友關係，從隔天開始，王女撒嬌求助，「李大哥，我正在做一筆布料生意，因資金周轉不夠，你能否借萬把元錢給我，錢我會很快還給你的」。王女還聲稱自己有一張400萬元人民幣支票，隨時可以取來還錢。

李男這時候大男人心態作祟，不開心地說「妹子，咱都是自己人了，還說這種話做什麼，我這錢給你花不是天經地義的嗎？說吧，你要多少？」很快的李國明就帥氣轉帳1.8萬元人民幣過去。

「李大哥你對我最好了，好愛你！」王女在收到錢後總是不忘撒嬌兩句，讓李國明心花朵朵開，簡直要滴出蜜來，之後只要王女開口，就背著家人陸續轉帳，少則一次借給王某10萬人民幣，多則一次借給她30萬人民幣。

▲讓李國明癡狂的王女，8天捲走150多萬元人民幣。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

李國民很快就把80萬元人民幣積蓄全部灑完，之後還向朋友金某借了70萬元人民幣，8天下來先後轉出了150多萬元人民幣。

金某4月23日早上因急著用錢，便打電話向李國明要錢。李國明催王女，先還給他20萬元人民幣。「大哥，下午我就和你一起，拿400萬支票到銀行兌現」，王女雖然答應了，但李國民苦等了一整個下午都不見倩影。

王女之後電話、微信都再也聯絡不上，李國明至此才發現，自己被騙了，趕緊跑到派出所報案，但王女已逃離住家。警方4月24在天臺山風景區一間民宿抓獲王女。

王女交代，之前在紹興柯橋做布料生意，但是去年虧了很多錢，加上今年疫情，生意一直無法開張。在結識了李國明之後，發現對方不但經濟寬裕，更對自己很沉迷，便用花言巧語騙取了李國明的信任。而騙來的150多萬元人民幣，都被她拿去買奢侈品、還債，或是吃喝玩樂，錢已全部揮霍一空了。

得知錢財已找不回來之後，從愛情泡影中醒來的李國明，整個人癱軟在地，半晌爬不起來，只能對天哭喊「我今後怎麼辦啊」。

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