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美髮師遇「疫情」失業淪詐騙車手　「抱12萬」站ATM前講電話露餡

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▲▼美髮師失業當車手，辯與丈夫通話遭識破，身上還藏12萬元現金，最後只能認栽。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲美髮師失業當車手，辯與丈夫通話遭識破，身上還藏12萬元現金，最後只能認栽。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方11日執行銀行巡邏時，發現1名女子站在ATM前講電話，警方懷疑是車手正在領錢，上前盤查時女子還辯稱「與丈夫通話」，但警方一比對雙方資料隨即戳破謊言，並在女子身上查扣12萬元台幣，女子喊冤，原本當美髮設計師，因疫情失業才轉行當起車手。

警方調查，46歲的林姓女子11日下午3時許站在南昌路一段的安泰銀行ATM前講電話，且手不斷操作ATM，上前盤查時女子辯稱與丈夫在講電話，警方隨即詢問雙方姓名以及家庭狀況，當場識破女子謊言，訊後依照詐欺以及洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方還從女子身上搜出12萬元現金、提款卡等證物，女子當場百口莫辨坦承犯行，女子供稱，原本擔任髮型設計師，但是因疫情關係生意一落千丈，不得已只能在網路謀求轉職，看到應徵助理上門求職，但沒想到卻淪為詐騙車手，第一天上班就遭警方逮捕。

警方表示，民眾如見求職廣告主打「高時薪」、「免經驗」及「領日薪」等關鍵字，多為詐騙集團以不實話術包裝工作內容，希望急於求職的民眾，應小心謹慎千萬不要淪為詐騙集團的犯罪工具。

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