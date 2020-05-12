盜美女圖設桃色陷阱「發大財」　水軍扮老師圈粉喊衝...4個月狠撈400萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊日前分析165反詐騙專線情資，鎖定新北市蘆洲區有歹徒架設詐騙機房透過網路盜取知名女網紅、小模照片透過「Instagram」、「Facebook」及「Line」、「派愛」、「拍脫」、「OMI」、「MoChats」、「探探」、「TINDER」、「交友乾杯」、「SweetRing」、「Pilabu」、「Goodnight」「IPair」「Wetouch」等網路社群及通訊軟體註冊假帳號互相圈粉衝人氣，吸引不知情網友加入後，再由假美女帳後進行社交工程攀談要求投資，短短4個月內吸金騙匯逾400萬元，被害人超過35人。

▲刑事局偵二大隊12日宣布破獲新北市蘆洲一圈粉吸金的詐騙機房，逮捕潘姓主嫌（畫面右一）。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊12日宣布破獲新北市蘆洲一圈粉吸金的詐騙機房，查扣大批電腦主機等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵二大隊指出：該詐欺集團會使用美女假帳號在網路隨機加被害人好友，以私訊方式詢問有無投資興趣，要被害人註冊「kpcb99.com」（GF智能投資平台）、「ggk.stxxx1.com」（STX國際理財先鋒）並加入「line理財群組」，平台金融網站的投資目標指數都是後端工程師假造，並由詐欺機房成員在「line投資群組內」充當「水軍」假冒「投資客」慫恿網友投資匯款。

不知情網友一頭熱，警方甚至查出有一名被害人單筆投資就匯了1百多萬元新台幣，詐騙集團有成員混充「老師」、「助教」建議民眾投資權證即可獲利「現賺現領快速領現金」、「投資翻倍」、「保證獲利、穩賺不賠」等話術。

歹徒要求被害被害人從歹徒設立的網站「ggg.ctrintel.com」儲值匯款，但資新卻連往第三方支付的虛擬帳號，藉此規避警方查緝，而且偽造的權證平台指數經常顯示上漲獲利讓被害人信以為真，但網友要拿回投資金額時詐欺集團即封鎖被害人帳號民眾始知遭詐騙。

▲刑事局除暴特勤隊動用破門槍打壞門鎖，順利攻入詐騙機房逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊與新北市警永和分局、北市刑警大隊成立專案小組，報請新北地檢署露股檢察官李宗翰指揮偵辦，專案小組5月5日持法院搜索票，派出除暴特勤隊攻堅，歹徒大門深鎖拒絕開門，除暴特勤隊員只好只用破門槍打壞門鎖破門進入當場逮捕潘姓主嫌（26歲）等6男1女等7名詐騙集團成員；並當場查扣電腦主機19臺、電腦螢幕41臺、網路分享器8台、SSD硬碟6臺、手機11支等贓證物，警訊後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，潘嫌訊後遭法官收押禁見，其餘成員交保請回，檢警目前循線追查該集團幕後上手。

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