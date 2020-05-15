轎車紅燈左轉…19歲騎士顱內出血亡　保險給付再賠186萬獲緩刑

記者孫于珊／台北報導

一名33歲杜姓男駕駛開黑色轎車準備去上班途中，竟闖紅燈左轉，與一台機車發生碰撞，致19歲陳姓男騎士傷重身亡，杜男當場承認自己是肇事人，事後有與對方家屬以186萬元達成和解。台北地院依過失致死罪，判杜男11月徒刑，緩刑5年。可上訴。

▲轎車清晨闖紅燈，不料與對向騎士發生撞擊釀悲劇。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

2019年7月20日清晨5時許，杜男開車從北市大安區基隆路二段西往東方向行駛，要左轉進入敦化南路二段時，竟貿然闖越紅燈，基隆路二段對向的直行騎士閃避不及，機車頭直接與轎車右側車身發生撞擊，致騎士頭胸頓創骨折，顱內出血死亡。

法官勘驗現場監視器、行車紀錄器、交通事故調查報告等，證明杜男確實有闖紅燈的過失造成騎士死亡的事實，審酌杜男第一時間坦承犯行，符合自首減刑規定，賠償金額也與死者家屬達成共識，因此給予杜男自新機會，宣告緩刑5年。

▼駕駛杜男被依過失致人於死罪，一審判11月徒刑，緩刑5年。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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