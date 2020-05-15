影／「不割我就會被殺死」！女持刀「恐怖割喉」畫面曝光　男騎士扭打搏命

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市一名男子14日凌晨騎車經過林森北路，但卻突然遭到精神狀態不穩的劉女持刀割喉，所幸男子反應迅速，頸部僅被刀尖劃傷。如今恐怖畫面曝光，監視器拍下，男子停等紅燈時，身材壯碩、打扮中性的劉女突然竄出，持著彈簧刀朝男子頸部猛刺，兩人當街發生扭打；隨後男子大聲喝斥，劉女才轉身逃離現場。

▲女子持刀衝出，朝著停等紅燈的男騎士猛刺。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面拍下，男子14日凌晨4時許騎車行經林森北路，準備前往超商上班，在路口停等紅燈時，劉女突然持刀竄出，不由分說就朝著男子頸部猛刺一刀；男子見狀後急忙閃避，並與劉女發生短暫拉扯，機車也因此倒地。隨後男子大聲喝斥「你是沒看過壞人喔？」劉女隨後立即轉身逃離。

警方獲報到場，發現余男身上僅脖子有劃傷，警方透過目擊者描述女子特徵，在林森北路100多號前逮人，一旁目擊者路過，還聽到女子向警方表示，「有聲音告訴我要去割別人的頭，如果不割我就會被殺死」。

警方追查，女子原本住在北市，疑因精神上有問題，在萬華夜市以百元購買刀具後，就在北市街頭閒晃伺機尋找落單目標下手，警方通知劉女家屬，但家屬不願到場，事後依照殺人未遂罪嫌將劉女移送法辦。