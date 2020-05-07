　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「幫媽媽公司停業、繳稅」殺母女碩士求交保　冷靜聆判還嫌空調太冷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 林姓留美女碩士涉殺害母親遭起訴收押，在士林地 院開庭後還押看守所。（圖／記者劉昌松攝）

▲林姓啃老女碩士虐死母親判18年，稱想回去幫媽媽公司停業、繳稅請求交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

北市林姓啃老女碩士凌虐母親致死，雖經鑑定患思覺失調症，但法官認為她行為當下具相當辨識、控制能力，不適用刑法19條減刑，依傷害直系尊親屬致死罪重判18年；法庭宣判後，接著審理林女是否應繼續羈押，林女稱要回家繳地價稅、房屋稅，還要處理「媽媽公司停業事宜」請求交保，但檢方認為她有逃亡可能，聲請延押，本案將擇期裁定。

林女今日到庭聽判，顯得相當平靜，還向庭務員表示冷氣太強，希望調弱一些，接著就開始跟律師低頭討論，得知遭判18年徒刑後，也未表現出太強烈的情緒。

林女律師表示，林女因本案已羈押1年，就算仍有理由羈押，也應可以其他方式替代，林女願提供擔保，接受限制居住地、出境、出海，並定期至派出所報到，希望能讓她具保。

但檢方認為，依林女的經濟、語言能力有逃亡可能，且林女缺乏病識感，若具保在外不確定因素過大，向法院聲請延押。

林女則表示，她有很多事情須回去處理，包含繳房屋稅、地價稅，還要回去處理媽媽公司停業的事情，希望可以具保，本案將擇期裁定。

林女於本案中，雖經鑑定患思覺失調症，但法官審酌林女的犯案過程，認為她施暴前，先灑了玻璃碎片在母親臥室內，等母親因腳底受傷、失去行動能力後，才殘忍痛毆母親，期間更數度離開，做了些不相干的事情後再回頭施暴，顯然行為時仍具有相當辨識、控制能力，認定她不適用刑法19條減刑。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
彰化女殺夫！見國中女兒熟睡「順便殺一殺」…猛捅心臟17刀讓她
《CHINA》男主角切割劉樂妍：以台灣為榮！認被錢逼死才拍…
月薪12萬收租員「犯兩大忌慘了」　土豪哥一查卡費…真相扯爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園八大行業失望了！　鄭文燦：視防疫需求觀察「暫不開放」

台南安平超商前槍擊案　凶嫌到案辯稱：啊！我認錯仇人

台中X-CUBE最新宣傳！女童「裸露上身」被罵爆　業者急聲明：凸顯純真可愛

新竹男失控揮菜刀…激吼「別干擾我與神明交談」！警對峙2hrs一瓶飲料破心防

舉旗抗議防疫兵推　前消防員遭控集遊法！他反告「警察濫權」

愛車停門口被撞凹…台中阿公難過報案「要糊牛屎了」！警調監視器逮肇逃男

彰化女殺夫！見國中女兒熟睡「順便殺一殺」…猛捅心臟讓她走　自首喊：我不後悔

快訊／內湖某國中學生情緒失控！站高樓作勢輕生　老師急上前安撫救命

「買家因新冠肺炎困在大陸」　投資靈骨塔詐騙搭疫情哽吸金3千萬

「小聯發科」晨星子公司收購曜鵬案傳內線　檢調15路搜索約談14人

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

桃園八大行業失望了！　鄭文燦：視防疫需求觀察「暫不開放」

台南安平超商前槍擊案　凶嫌到案辯稱：啊！我認錯仇人

台中X-CUBE最新宣傳！女童「裸露上身」被罵爆　業者急聲明：凸顯純真可愛

新竹男失控揮菜刀…激吼「別干擾我與神明交談」！警對峙2hrs一瓶飲料破心防

舉旗抗議防疫兵推　前消防員遭控集遊法！他反告「警察濫權」

愛車停門口被撞凹…台中阿公難過報案「要糊牛屎了」！警調監視器逮肇逃男

彰化女殺夫！見國中女兒熟睡「順便殺一殺」…猛捅心臟讓她走　自首喊：我不後悔

快訊／內湖某國中學生情緒失控！站高樓作勢輕生　老師急上前安撫救命

「買家因新冠肺炎困在大陸」　投資靈骨塔詐騙搭疫情哽吸金3千萬

「小聯發科」晨星子公司收購曜鵬案傳內線　檢調15路搜索約談14人

桃園八大行業失望了！　鄭文燦：視防疫需求觀察「暫不開放」

母親節手機優惠再一發　買vivo NEX 3抽家電

台南安平超商前槍擊案　凶嫌到案辯稱：啊！我認錯仇人

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

抱怨戴電子腳鐐壓力大　韓國性侵前科犯跳漢江自殺

影／520就職紀念酒幕後守護者！「橡木桶修復師」41年技藝即將封存

「電動＆燃油引擎」摩托車技術層面4點大不同　騎士也要進化！

遠見／迎戰「黑天鵝」　教育要有新思惟

台中X-CUBE最新宣傳！女童「裸露上身」被罵爆　業者急聲明：凸顯純真可愛

羅志祥乾女兒身份曝光　「爸爸是知名藝人」現身喊話了！

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

夫妻失和 JAGUAR名車遭棄置拍賣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

「瑪莎拉蒂男」性侵高階女主管！二審案情大逆轉

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好

更多熱門

相關新聞

患思學失調弒母判18年　恐怖虐殺過程曝

患思學失調弒母判18年　恐怖虐殺過程曝

北市林姓女子於2019年3月間，痛毆母親致死，士林法院審理期間，雖經台大精神鑑定患思覺失調症，於5月7日仍依傷害直系尊親屬致死罪，重判林女18年，相較嘉義殺警案無罪，判決書中揭露，林女有計畫、反覆、冷血地對母親施暴，使法官堅信她行為當下仍有辨識、控制能力，成了判決的關鍵。

即／痛毆母致死稱腦中有聲音控制　女碩士判18年

即／痛毆母致死稱腦中有聲音控制　女碩士判18年

殺警判無罪／內行人：二審想翻盤問題要改

殺警判無罪／內行人：二審想翻盤問題要改

願將大陸款項匯回台　潤寅千金改500萬交保

願將大陸款項匯回台　潤寅千金改500萬交保

法院限時繳百萬交保！看守所曝殺警男第一反應

法院限時繳百萬交保！看守所曝殺警男第一反應

關鍵字：

思覺失調症傷害直系尊親屬交保羈押

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面