「幫媽媽公司停業、繳稅」殺母女碩士求交保　冷靜聆判還嫌空調太冷

▲林姓啃老女碩士虐死母親判18年，稱想回去幫媽媽公司停業、繳稅請求交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

北市林姓啃老女碩士凌虐母親致死，雖經鑑定患思覺失調症，但法官認為她行為當下具相當辨識、控制能力，不適用刑法19條減刑，依傷害直系尊親屬致死罪重判18年；法庭宣判後，接著審理林女是否應繼續羈押，林女稱要回家繳地價稅、房屋稅，還要處理「媽媽公司停業事宜」請求交保，但檢方認為她有逃亡可能，聲請延押，本案將擇期裁定。

林女今日到庭聽判，顯得相當平靜，還向庭務員表示冷氣太強，希望調弱一些，接著就開始跟律師低頭討論，得知遭判18年徒刑後，也未表現出太強烈的情緒。

林女律師表示，林女因本案已羈押1年，就算仍有理由羈押，也應可以其他方式替代，林女願提供擔保，接受限制居住地、出境、出海，並定期至派出所報到，希望能讓她具保。

但檢方認為，依林女的經濟、語言能力有逃亡可能，且林女缺乏病識感，若具保在外不確定因素過大，向法院聲請延押。

林女則表示，她有很多事情須回去處理，包含繳房屋稅、地價稅，還要回去處理媽媽公司停業的事情，希望可以具保，本案將擇期裁定。

林女於本案中，雖經鑑定患思覺失調症，但法官審酌林女的犯案過程，認為她施暴前，先灑了玻璃碎片在母親臥室內，等母親因腳底受傷、失去行動能力後，才殘忍痛毆母親，期間更數度離開，做了些不相干的事情後再回頭施暴，顯然行為時仍具有相當辨識、控制能力，認定她不適用刑法19條減刑。

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