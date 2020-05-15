他曬藥局「復刻奶茶色口罩」美到窒息...地點曝　網奔買心酸：限定資格

▲奶茶色口罩要有小朋友健保卡才領的到！（圖／網友黃麥麥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

截至15日，國內已33天無本土病例，隨著疫情趨緩，新北市市長侯友宜也宣布，戶外可以不用戴口罩！不過民眾對收集口罩依舊樂此不疲，一名網友分享限定款「美到窒息的奶茶色」口罩，戴上後瞬間襯托非凡氣質。照片曝光後，口罩控們跪求地址，位在高雄三民區，但只有小朋友的口罩才能領。

一名黃姓網友在臉書《大量口罩分享交流》曬出「復刻奶茶色」3D立體口罩，質感一秒爆棚，光用眼睛看就超療癒。不過左看右看，原PO還是忍不住笑虧，根本是「限量阿嬤內褲奶茶色！」

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照片曝光後，引來一票網友暴動敲碗，「古早味」、「珍奶色」、「蠻特別的顏色」、「 少女的內在美」、「大人說奶茶色是阿嬤內褲顏色，孩子說奶茶色是角落生物『炸豬排』顏色」、「我也好喜歡這顏色呀，是因為愛喝奶茶的關係嗎」、「這是你泡咖啡的咖啡濾紙再洗乾淨的吧」。

▲網奔買心酸...限定資格！（圖／翻攝自大量口罩分享交流）



留言串也跪求購買地點，「不知道高雄還有哪裡換得到？」、「這是大童嗎？」、「剛剛去眾安（藥局）還有換到」、「昨天在高雄楠梓也有看到」、「台北的換不到啦」。原PO熱心回應，是託朋友購買，位在高雄三民區金鼎路的崧民藥局」，但悲傷的是奶茶口罩歸類在大童尺寸，「要家裡有小孩的喲！」