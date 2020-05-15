疫情稍緩！宜縣117個關懷據點健康促進課程　原縮短1小時恢復為3小時

▲疫情稍緩！宜縣117個關懷據點的桌遊、室內運動等健康促進課程活動，由1小時恢復為3小時。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

3月26日起為因應疫情，縮短所有健康促進課程，並暫停集會活動長達50天的宜縣117個社區照顧關懷據點，因疫情稍緩！自15日起恢復健康促進課程（上課時間因疫情關係原縮短1小時，現恢復3小時），縣長林姿妙表示，全縣關懷據點持續提供健康促進、餐飲服務、關懷訪視和電話問安等服務；另，也將恢復社區相關活動課程，例如桌遊、室內運動等，鼓勵社區長者維持運動習慣。

宜縣府表示，宜縣117個關懷據點的桌遊、室內運動等健康促進課程活動，15日由1小時恢復為3小時外，原有餐飲服務及長青食堂則仍維持提供取餐、送餐等方式替代，並持續進行關懷及電話問安服務，讓長輩及家人可以安心，服務不中斷。

由於近期無本土確診病例，許多長輩都相當期待恢復原來的課程時段，惟防疫工作不能鬆懈及輕忽，全民需要共同遵守防疫新生活運動。

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