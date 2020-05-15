口罩實名制繼續！陳時中曝「未來新策略」　最快7月開放販售、外銷

▲陳時中表示未來口罩實名制仍繼續。（圖／記者陳涵茵攝）

記者周姈姈／綜合報導

隨著台灣疫情趨緩且口罩產量增加，不管是去藥局購買或網路預購都沒有缺貨問題，口罩實名制政策也將逐漸鬆綁。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15日）說未來走向會更開放，也表示實名制還是會繼續做，確保民眾可以在需要時買到口罩，而口罩販售、外銷以及寄海外的政策最快將在7月前放寬。

陳時中於下午記者會中說明，口罩實名制的政策和方向都不變，但是未來整體管理上會更開放，目前會將民生、公務用口罩量和戰備量掌握更清楚，現在是全部徵用，等到供應完全後，就會變成定額徵用。

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陳時中解釋，「定額徵用」要看各個廠商怎麼分配，各個不同的生產線有很多條，怎麼分配口罩量，至於口罩要不要外銷基本上是財政部的管轄，由財政部決定，現在整體戰備量趨於滿足，因此未來對於口罩的政策會更加開放，實名制會繼續確保民眾能根據自己需要買到口罩。

媒體追問，口罩親友寄到國外去每個月30片，有人希望能夠幫助國外親友，何時會放寬？陳時中重申，實名制繼續，將來會有定額徵用，就有剩下一定額度，可能是在國內販售或是可以外銷，這部分還沒有定案，將由財政部定奪，未來也不會再有寄送量較少或購買數量不夠的問題。

會不會有期程？他說，絕不會到7月那麼晚，前題是把戰備量都確實把握，「再觀察一個禮拜很清楚從4/9 14天9片，購買的人來看，14天9片下來， 平均大概那時一個月下來可以買18片，台灣1900萬人除了公務配送外，買的人是1900多萬人，平均大概18片，涵蓋率幾乎百分百，未來朝向更開放的路。」