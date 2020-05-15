影／連續8天零確診！　陳時中記者會桌前放「8顆芭樂」：代表8個樂

記者趙于婷／台北報導

台灣今（15）日天是連續8天零確診，中央流行疫情指揮中心也準備了8顆芭樂放在指揮官陳時中的桌子前，象徵「芭」天零確診。陳時中說，芭樂代表8個樂，8天來大家都很樂，希望大家維持防疫新生活，讓「樂」繼續增加；他也笑說「今天沒什麼新聞好講啦！芭樂每顆都不同樣子，代表台灣是很多元性，希望大家繼續樂下去。」

▲中央流行疫情指揮中心今準備芭樂歡慶零確診。（圖／記者洪巧藍攝）

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根據指揮中心統計，昨（14）日新增324例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報68,659例（含67,550例排除），其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，387人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計4,470,565例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,440,348例、俄羅斯252,245例、英國233,151例、西班牙229,540例及義大利223,096例為多；病例中301,305例死亡，以美國86,864例、英國33,614例、義大利31,368例、法國27,425例及西班牙27,321例為多。

指揮中心再次提醒，出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。