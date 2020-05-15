快訊／陳時中確定留任　蘇貞昌新內閣再慰留8首長

▲衛生福利部長陳時中確定留任。（圖／記者林敬旻攝）
記者袁茵、蔣婕妤／台北報導
520總統就職將至，近期內閣人事開始做異動。知情人士15日表示，包括衛福部長陳時中、勞動部長許銘春、環保署長張子敬、農委會主委陳吉仲、原民會主委夷將．拔路兒、人事行政總處人事長施能傑、原能會主委謝曉星，以及政務委員兼任工程會主委吳澤成等人皆留任。
行政院長蘇貞昌日前確定續留閣揆，14日先依憲政慣例率內閣總辭。關於其他內閣人事部分，據了解目前因應疫情為重，內閣僅做小幅調整，穩定局勢為先。
【520新內閣一覽】
行政院長 蘇貞昌，留任
內政部長 徐國勇，留任
外交部長 吳釗燮，留任
財政部長 蘇建榮，留任
教育部長 潘文忠，留任
經濟部長 沈榮津，留任
交通部長 林佳龍，留任
衛福部長 陳時中，留任
勞動部長 許銘春，留任
環保署長 張子敬，留任
農委會主委 陳吉仲，留任
原能會主委 謝曉星，留任
原民會主委 夷將．拔路兒，留任
人事行政總處人事長 施能傑，留任
政務委員兼任工程會主委 吳澤成，留任
文化部長 鄭麗君不續任，由李永得接任
科技部長 陳良基不續任，由吳政忠接任
國發會主委 陳美伶不續任，由龔明鑫接任
金管會主委 顧立雄不續任， 由黃天牧接任
客委會主委 李永得不續任，由楊長鎮接任