快訊／陳時中確定留任　蘇貞昌新內閣再慰留8首長

行政院長蘇貞昌將續任閣揆，14日先依憲政慣例率內閣總辭。財經部會內閣人事方面，金管會主委由副主委黃天牧接任，具有法律、金融監管等資歷的顧立雄，被認為是國安會秘書長人選的超級黑馬。不過，有媒體報導顧立雄離開的原因是跟蘇貞昌大吵一架。對此，政院幕僚傻眼駁斥，強調顧立雄深獲院長信任，這次離開原職是因為另有重任。