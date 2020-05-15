黃智賢痛批李來希「小燈泡言論」：口舌沒品沒底線

▲李來希、黃志賢。（圖／記者李毓康攝、記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前批時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭挺罷韓時，竟稱「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，引發外界斥責，國民黨也將其停權。對此，名嘴黃智賢也在臉書痛罵李來希踩到她的底線，是平民的口舌沒品沒底線之爭。

黃智賢表示，小燈泡事件發生後，她為王婉諭哭泣、不捨與氣憤，儘管她現在與王婉諭在許多立場上是完全對立，但無論王支持罷韓與否或批判王的立場，都不應該牽扯小燈泡，更不應該用那樣的文字語言。

「這是我的底線。天哪！我連想都無法想像頭顱這兩個字」。黃智賢指出，小燈泡被那樣殘酷地殺死，是所有台灣人的痛，李來希怎麼可以在討論罷韓與否的事上，把小燈泡拿出來說？「小燈泡的冤怎麼平反？小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧！」

黃智賢重申，王婉諭是立委，必須機受公評、批判，但要批判王，就針對王，不要扯到小燈泡。

不過黃智賢也提到，高雄是民進黨議會總召韓賜村7日當街闖紅燈撞傷機車騎士余雅雄，「余雅雄5月13日過世。韓賜村被警方包庇，更一再說謊，謊稱自己沒有闖紅燈。被害者哀哀無告」。

黃智賢質疑，結果批評平民李來希跟批判韓賜村的聲音「為什麼火力差這麼多？」如果我們用一樣的標準，「為什麼，公意義與是非，差異這麼大？」黃認為，「一個是李來希，不過是平民的口舌沒品沒底線之争。一個則是民進黨有權有勢的市議員，撞死一條人命，想方設法要脫罪。為什麼，這兩件事，媒體批判的力度，天差地遠。這，是台灣最大的哀傷」。

▼黃智賢在臉書痛批李來希。（合成圖／翻攝自Facebook／黃智賢世界，點圖可放大）

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