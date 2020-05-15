　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃智賢痛批李來希「小燈泡言論」：口舌沒品沒底線

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李來希、黃志賢。（圖／記者李毓康攝、記者黃克翔攝）

▲李來希、黃志賢。（圖／記者李毓康攝、記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前批時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭挺罷韓時，竟稱「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，引發外界斥責，國民黨也將其停權。對此，名嘴黃智賢也在臉書痛罵李來希踩到她的底線，是平民的口舌沒品沒底線之爭。

黃智賢表示，小燈泡事件發生後，她為王婉諭哭泣、不捨與氣憤，儘管她現在與王婉諭在許多立場上是完全對立，但無論王支持罷韓與否或批判王的立場，都不應該牽扯小燈泡，更不應該用那樣的文字語言。

「這是我的底線。天哪！我連想都無法想像頭顱這兩個字」。黃智賢指出，小燈泡被那樣殘酷地殺死，是所有台灣人的痛，李來希怎麼可以在討論罷韓與否的事上，把小燈泡拿出來說？「小燈泡的冤怎麼平反？小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧！」

黃智賢重申，王婉諭是立委，必須機受公評、批判，但要批判王，就針對王，不要扯到小燈泡。

不過黃智賢也提到，高雄是民進黨議會總召韓賜村7日當街闖紅燈撞傷機車騎士余雅雄，「余雅雄5月13日過世。韓賜村被警方包庇，更一再說謊，謊稱自己沒有闖紅燈。被害者哀哀無告」。

黃智賢質疑，結果批評平民李來希跟批判韓賜村的聲音「為什麼火力差這麼多？」如果我們用一樣的標準，「為什麼，公意義與是非，差異這麼大？」黃認為，「一個是李來希，不過是平民的口舌沒品沒底線之争。一個則是民進黨有權有勢的市議員，撞死一條人命，想方設法要脫罪。為什麼，這兩件事，媒體批判的力度，天差地遠。這，是台灣最大的哀傷」。

▼黃智賢在臉書痛批李來希。（合成圖／翻攝自Facebook／黃智賢世界，點圖可放大）

▼黃智賢在臉書痛批李來希。（合成圖／翻攝自Facebook／黃智賢世界）

其他人也看了這些...

王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
李來希遭國民黨停權　6月召開考紀會將開除黨籍
切割李來希！　全國公務員協會擬提「撤銷榮譽理事長」

更多熱門新聞...

李來希扯小燈泡「stupid」　柯文哲痛批：把他送到地獄就好
被警告開除後　李來希「秒獲新黨邀請」：國民黨籍不過是個累贅！
李來希扯小燈泡不道歉　侯友宜痛批：二度刺傷被害者

振興一下我們的美麗

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　

駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

匈牙利反對台灣參加WHO？外交部：中國大陸「以疫謀霸」

桃園衝全國第一！萬元急難紓困「靠自己」核定達5925件

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　

駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

匈牙利反對台灣參加WHO？外交部：中國大陸「以疫謀霸」

桃園衝全國第一！萬元急難紓困「靠自己」核定達5925件

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

未婚妻懷孕連爸爸都先瞞！　楊祐寧媽媽連2讚Melinda「希望多生幾個」

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

政治熱門新聞

首談罷免心聲！韓國瑜3分鐘感性告白

台積電赴美設廠　吳子嘉：台灣加入美國隊

總統府遭駭竄改成「蔡英文陰謀」黑函

顧立雄、蘇嘉全下週入府　內閣人事異動拍板一次看！

總統府又被駭！今早文件流出..列「危險郵件」刑事局偵辦中

韓國瑜籲支持者不投罷免票　侯友宜：他防疫期間努力做事

蘇貞昌留任徐國勇　關鍵原因曝光

快訊／陳時中確定留任 蘇貞昌新內閣再慰留8首長

陳建仁挨酸「擇優」　名醫說話了

江啟臣提兩岸關係「4大原則」

設計師怒控高雄市府賴帳：還有誠信？

李來希怒嗆陳建仁推年改卻月領50萬元

國民黨團主張全民普發現金6000元

詐保又性騷！辣秘書與護士控訴色院長對她們「摸臀胸」

更多熱門

相關新聞

羅智強：李來希的錯不在批評王婉諭

羅智強：李來希的錯不在批評王婉諭

全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日批評時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭，引發社會撻伐，14日火速遭到國民黨停權。國民黨台北市議員羅智強15日提及，批評王婉諭是李來希的言論自由，李來希錯在講了王婉諭把小燈泡的頭踢到高雄去，怒批1450網軍是「雙重標準」。

游淑慧批李來希扯後腿：國民黨有他才會加速破落

游淑慧批李來希扯後腿：國民黨有他才會加速破落

李來希：我抗壓性很強！要是一般人早就道歉了

李來希：我抗壓性很強！要是一般人早就道歉了

突換上38年前舊照　李來希：我的人生已是黑白的

突換上38年前舊照　李來希：我的人生已是黑白的

李來希怒嗆陳建仁推年改卻月領50萬元

李來希怒嗆陳建仁推年改卻月領50萬元

關鍵字：

黃智賢李來希王婉諭小燈泡

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面