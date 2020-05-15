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李來希怒嗆陳建仁「大騙子」：推年改砍退休金　卻回中研院月領50萬元

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▲▼陳建仁媒體茶敘。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

▲陳建仁。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

副總統陳建仁任期到20日，未來要回到中研院繼續做研究，代表停止適用卸任副總統每月18萬元禮遇金。然而日前批評時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭，進而遭到國民黨停權的全國公務人員協會榮譽理事長李來希卻批評，陳建仁推動年金改革，結果未來還可以領近50萬元，「請不要再欺騙社會大眾！」

陳建仁13日晚間透露，卸任後要回到中研院繼續做他喜歡的研究。然而《卸任總統副總統禮遇條例》規定第4條顯示，如果卸任總統、副總統有「再任有給公職」、「犯內亂、外患罪，經一審判決有罪」、「喪失中華民國國籍」、「移居國外定居」等情形之一者，將停止禮遇。這意味著陳建仁回歸中研院後，將無法領取每月18萬元禮遇金，以及辦公事務費等。

然而中研院特聘研究員依學術地位、表現分成0到8級，可額外有研究獎助費，可月入10萬至近50萬不等，引起部分網友批評，陳建仁放棄18萬禮遇金，只是為了領更高的薪水。

李來希也於15日痛批，這是一場世紀大騙局，繼李遠哲事件的翻版，「今天又來了一個大騙子，是一手推動年金改革的副總統，還好意思振振有詞的說軍公教人員領太多，領到國家要破產？現在可好了！退休後每月可以領近50萬元，還享有特勤禮遇！」

李來希怒嗆，「偉大的陳副總統！請您懸崖勒馬吧！」也要陳建仁不要欺騙社會大眾，因為第一個放棄禮遇金的人是前副總統連戰。

不過陳建仁早在14日就提到，他回去中研院只是想「回到最愛」，而薪水是由院長來決定，不是他能決定的。

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