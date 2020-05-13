農糧署花卉展示提供「打卡白框框」　網友：感覺很毛、很陰…

▲員林車站花卉展示白框打卡。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

農糧署為彰化花卉產業紓困，從5月開始為期3周，結合員林市農會在員林火車站前花卉布展，有蝴蝶蘭有各式百合美不勝收，讓等車的民眾有不一樣的感受，但問題就出在美拍上網打卡的白色框框，站在前面一拍，「感覺無敵超級陰，這個框很毛耶…真的不要來亂」，壞了美景也壞了心情。





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▲員林車站花卉展示區。

彰化縣是全國最大花卉生產地，其中田尾、永靖、溪州及北斗更是前幾大花卉種植鄉鎮，花農栽培技術純熟，花型花色眾多、貨源穩定、質量佳且價格平實，是國人選購應景花卉首選。彰化縣也是國產康乃馨最大的產地，種植面積約35公頃，占全國總面積約90％，產值約1億3千餘萬元，無奈今年受到疫情影響，慘跌4成以上，打亂供需市場。

▲香水百合。

走進員林火車站，大門前就是花卉意象，進到大廳迎面而來的就是由康乃馨布置而成的專區，將火車站單調的景象，為夏日添了許多美景，如今再多了香水百合及蝴蝶蘭及向日葵等上千株花卉布置的展區，更是吸引許多愛花者前往欣賞。

但是獨獨這個白色打卡看板，破壞了整個場景，白色底加上黑色字，有網友將它KUSO成為靈堂相框，也有民眾也建議活動主辦單位，不如將它設計成為花朵框或是用其他顏色應該會為整場加分不少，這個白框「真的不要來」。

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