花禮急送全台6700藥局、衛生所！謝祖武致意暖讀謝卡曝：比兒子的還感動

▲謝祖武特別出席贈送花禮活動，向全台藥局、衛生所工作人員致謝。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

為感謝防疫期間全台健保特約藥局及衛生所辛苦協助販售口罩，農糧署與台灣花店協會特別合作辦理「用花傳幸福 花獻有您真好」贈送花禮活動，邀請藝人謝祖武一起致贈，感謝他們辛勞。謝祖武超暖心當場讀出每盆花附上的小卡片，向守在疫情最前線的工作人員謝謝，直呼比自己兒子寫的卡片還感動。

農糧署署長胡忠一指出，自2月6日防疫口罩實名購買制上路，全台灣6700家健保特約藥局及衛生所協助販售，口罩販售作業繁瑣費時，成為相關人員數月來的生活壓力，但在這些工作人員的努力下，每天至少有120萬人以上可以買到口罩，讓民眾安心生活，為感謝這些防疫線上的幕後英雄，與台灣花店協會合作推出「用花傳幸福 花獻有您真好」活動，6700份花禮自4月22日起將陸續贈出。

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▲▼謝祖武現場唸出每盆花附上的感謝小卡，向全台藥局含衛生所致上最高敬意。（圖／記者許展溢攝）



胡忠一說，為了花禮，80位花藝老師已經插花插3天，全使用當季約100多種花材，每盆至少有30支以上，共用3萬多株。謝祖武現場唸出每盆花附上的感謝小卡，向全台藥局含衛生所致上最高敬意，謝謝他們在疫情期間守護國人的健康，並笑說卡片看了非常感動，比自己兒子寫的還感動。

▲▼胡忠一說，花禮使用當季約100多種花材。（圖／記者許展溢攝）



農糧署為邀請民眾共同支持國產花卉，也特別請謝祖武擔任代言人拍攝影片，故事描繪疫情發生後的世界，人們在距離逐漸疏遠之際，以「花」作為「幸福」的象徵，片中謝祖武一人分飾演花農等3角色，藉由花卉的傳遞來讓疫情籠罩下的人們，在美麗的花卉前感受幸福。