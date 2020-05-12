「護台灣助世界，請照顧自己」 台北101點燈慶護理師節

記者蔡惠如／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布台灣連續30天本土零確診，展現台防疫成果，第一線防疫人員、護理人員功不可沒，今（5/12）適逢護理師節，台北101大樓也在今晚6點半至10點，點燈感謝辛苦的防疫護理人員。

新冠肺炎還在全球肆虐，台灣宣布30天無本土確診案例，民眾信心回溫，漸漸回復日常生活，從1月底爆發疫情之後，第一線護理人員為民眾把關，也為台灣醫療在國際社會上累積不少知名度。

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▲台北101於3月點燈向醫護人員致謝。（圖／記者謝盛帆攝）



台北著名地標101大樓，與衛福部、中華民國護理師護士公會全國聯合會攜手，在5/12-5/13共2日，於晚間6點半至10點，在大樓北面59樓與60樓的外牆點燈打字，感謝護理人員的愛心與照護，完成一個美好的感謝，希望正向力量能繼續維持下去。

今5/12秀出字樣包括「護理台灣隊」、「謝謝❤️您們」、「護台灣助世界」、「也請照顧自己」、「護理師節快樂」、「Nurses Day」；5/13也將秀出「醫護台灣隊」、「謝謝❤️您們」、「護台灣助世界」、「也請照顧自己」。

而5/14與5/15特定2日，台北101也與衛福部共同合作，針對「募集你眼中最美好、最感動的護理風景」活動，精選民眾支持鼓勵護理人員的留言登上台北101外牆，讓全民暖心話語躍上台北天際線。