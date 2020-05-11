熱褲妹50萬買2隻勞力士　錶商清點現金氣到吐血！只有上下兩張是真鈔

記者陳以昇／新北報導

日前高雄市一名錶商帶著2隻價值50萬的限量勞力士「黑水鬼」，到新北市三重區與一名穿著熱褲的輕熟女面交，2人碰面後到銀行領款後完成交易，事後錶商赫然發現5疊現金中只有兩張是真鈔，趕緊報警，警方獲報過濾上千隻監視器，10小時內逮捕2名男女金光黨，訊後依詐欺罪送辦。

▲50萬現金只有上下兩張是真鈔，其餘都是「魔術印製廠」假鈔 。（圖／記者陳以昇攝）

▼錶商賣2隻勞力士限量「黑水鬼」名錶 。（圖／記者陳以昇攝）

9日上午11時許，高雄一名錶商與買家相約，在新北市三重區交易2隻限量勞力士「黑水鬼」，31歲的葉姓女子穿著小熱褲赴約，帶著錶商到銀行取號碼牌，臨櫃領出50萬現金，2人完成交易，葉女拿了2隻勞力士隨即離開。

▼32歲葉女帶著2隻勞力士，快步跑離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

錶商打開紙袋清點現金時，差點吐血，原來5疊現金中，只有第一張跟最後一張是真鈔，其餘全是「魔術印製廠」所印出的玩具假鈔，想要追回葉女卻早已不知去向，氣得到警局報案。

警方獲報後，得知金光黨騙得財物後，會在第一時間變現，取回贓物機會微乎其微，立刻成立專案小組，清查相關上千隻監視器，在10個小時內掌握熱褲妹行縱，當天晚間9時許，循線逮捕葉女及幕後主嫌41歲葉姓男子。警方隨即又帶著葉嫌，火速南下到台中銷贓地點，將2隻勞力士取回，錶商看到失而復得的勞力士，喜極而泣，警訊後依詐欺罪將葉姓2人移送偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！