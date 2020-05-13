今年首颱生成！「戴立綱笑了」曝黃蜂超短命　反提醒疏通水溝：下周梅雨

▲黃蜂颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年第一個颱風「黃蜂」於12日晚間形成，預計明後日會影響菲律賓呂宋島，接下來拐彎朝東北方向經過巴士海峽，往台灣東南方海面及琉球南方海面移，最接近台灣的時間應會落在本周日。不過，氣象專家戴立綱就在粉絲專頁笑說「哈哈！別擔心！」列出5點，要大家不要被黃蜂颱風嚇到了。

戴立綱12日晚間10點33分在粉絲專頁貼文，要民眾「別擔心」，列出5點未來這個系統到呂宋島後會發生的事，「1.地形會破壞它，它太弱了」、「2.南海到台灣，在西南季風帶上，它不可能進來」、「3.西南季風風場和它相反，它不可能活著」。

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接著第4點「如果萬幸，它還能存活半條命，離我們也有350～400公里外」。戴立綱最後特別提醒注意第5點，「下週注意！不是颱風，而是梅雨鋒面，可能帶來明顯降雨，趕快疏通水溝！」

列出5點後，戴立綱做出結論，「結論，不要被嚇了！」看到留言處有網友求助「立綱您好，假設我禮拜天5/17想去台南看中華職棒，請問這個颱風是否會影響（雨勢）」，他則回覆「5/17下午以後會有短暫陣雨。」

另外，氣象局代理長鄭明典則發文指出，第1號颱風「黃蜂」大小環流還在整合中，「大環流是問號形狀的主體，小環流在左側前端。」他說與其關心黃蜂颱風的影響，不如關心颱風與梅雨鋒面的相互作用。「颱風北移代表熱帶水氣場北移，但是颱風卻也會影響梅雨鋒面的結構！」、「這是個初始的小差異，可能造成顯著不同天氣變化歷程的情況，很值得細細觀察！」