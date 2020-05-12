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快訊／今年首颱「黃蜂」生成了！日本預測路徑5天大轉彎　恐靠近台灣

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記者許力方／綜合報導

今年第一個颱風誕生！日本氣象廳於12日晚間9時許發布警報，認定位於菲律賓東方海面的熱帶低壓已增強成「黃蜂」颱風（澳門命名，VONGFONG），預估未來5天路徑，將向西北走3天後大轉彎，於5天後可能抵達巴士海峽附近，較靠近台灣。

中央氣象局12日晚間9時45分發布颱風消息，原位於菲律賓東方海面的熱帶低壓於晚間8時增強為今年第1號「黃蜂」颱風，距離台北南南東方約1742公里，未來將先向西北西往菲律賓中北部移動，預計周末有逐漸北轉趨勢，出海後，在巴士海峽地區中心以東北方向繼續前進。對台灣影響程度本局將密切觀察。

▲▼ 。（圖／氣象廳）

請繼續往下閱讀...

▲日本氣象廳發布黃蜂颱風生成警報 。（圖／氣象廳）

氣象局則預估，黃蜂最接近台灣時刻大約落在16、17日（周六、日），南部以及東部地區受影響的機率比較大，屆時可能有短暫陣雨或雷雨。不過，由於資料不確定性還是很大，且隨著預報時間越久不確定性越高，對台影響程度還是要看颱風屆時離台灣多近而定，民眾須留意氣象局的最新動態。

根據氣象局觀測，熱帶低壓12日下午2時中心位置在台灣東南方約1550公里海面上，以每小時6公里緩慢的速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

氣象局預估，16、17日黃蜂颱風逐漸北移接近巴士海峽到台灣東南部外海一帶，受其外圍環流影響，天氣轉趨不穩定，南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨。

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▼今年第1號「黃蜂」颱風，有逐漸北轉趨勢。（圖／翻攝NOAA、NCDR）

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲▼黃蜂颱風路徑圖。（圖／ NCDR）

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