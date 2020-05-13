颱風黃蜂拐彎周日最接近台灣！　專家示警：「2地區」要小心

▲黃蜂颱風周日最接近台灣，南部恆春半島、東部要多加留意。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

今年西太平洋的第一個颱風「黃蜂」在昨天晚上8點生成，預計明後天會影響菲律賓呂宋島，接下來拐彎朝東北方向經過巴士海峽往台灣東南方海面及琉球南方海面移動。天氣風險氣象主播賴忠瑋表示，颱風最接近台灣的時間會落在本周日，目前路徑的預測應該不致於直接影響台灣，然而也還不能完全排除這種可能性，周日南部的恆春半島及東部要多留意。

賴忠瑋分析，黃蜂颱風未來幾天的強度發展不會太快，預計在周日最接近台灣時的強度，將維持在輕度颱風等級，主要是颱風明天就會逐漸進入菲律賓呂宋島南方的群島區域，接下來北轉影響菲律賓呂宋島後，才會進入巴士海峽及台灣東南方海面。

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▲黃蜂颱風明後天會影響菲律賓呂宋島，接下來拐彎朝東北方向經過巴士海峽往台灣東南方海面及琉球南方海面移動。（圖／翻攝自氣象主播賴忠瑋FB粉絲專頁）

期間受到地形破壞及陸地本身就不利於颱風發展，賴忠瑋指出，黃蜂增強的程度不會太顯著，不過畢竟是颱風，因此還是不能掉以輕心。雖不至於直接影響台灣，但仍不能完全排除可行性，南部的恆春半島及東部要多留意，周末有相關行程也要多關心未來幾天的颱風發展。

▲黃蜂颱風周日接近台灣東南方海面，另外北方還有鋒面雲系接近台灣，下周二將開始一連幾天不穩定天氣。（圖／中央氣象局）

台灣今天的天氣則相當穩定，只有東部雲量仍然偏多，有局部零星短暫陣雨，另外山區有午後熱對流，前往山區要特別注意安全。東半部因為是迎風面，雲量仍然偏多，偶有局部短暫陣雨。

賴忠瑋表示，類似的相對穩定天氣可以持續到周六，而且明天開始到周六將是相當炎熱的天氣，西半部許多地方的中午高溫將可上看33度以上，東部也會有31度左右。

周日起天氣會有些變化，一方面是黃蜂颱風接近台灣東南方海面的影響，另一方面是北方的鋒面雲系較往南移接近台灣，各地雲量會略為增加。要特別留意的是下周二鋒面南下，水氣增加，將開始一連幾天不穩定的天氣。

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