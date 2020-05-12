「準黃蜂」周末北上！若合體鋒面　彭啟明示警：會帶來劇烈大規模降雨

▲今年第一號颱風黃蜂，今明可能生成。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，預計在今明兩天有機會增強為今年第一號颱風黃蜂。氣象達人彭啟明表示，熱帶低壓周末北上後，可能在下周引進西南風到達台灣附近，如果屆時再有鋒面南下，有機會成為今年第一道典型梅雨鋒面，帶來劇烈、大規模降雨。

針對熱帶低壓未來路徑，彭啟明分析，預計熱帶低壓會逐漸靠近菲律賓陸地，後續方向可能通過呂宋島、進入南海後，接著大角度轉向東北通過巴士海峽，或是在接近呂宋島前就大幅度北轉。

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彭啟明說，雖然模式預報的結果仍然相當分歧，但由於台灣附近的環境不適合颱風發展，因此預期強度、範圍都比較小，對台灣直接影響的程度不高，颱風形成後動向會比較明確。

▲熱帶低壓可能在下周引進西南風，若屆時配合有鋒面南下，有機會成為今年第一道典型梅雨鋒面，帶來劇烈、大規模降雨。（圖／記者林敬旻攝）



不過，熱帶低壓在周末北上後，可能會在下周引進西南風到達台灣附近，彭啟明表示，如果屆時有鋒面配合南下，就有機會成為今年第一道典型的梅雨鋒面，帶來比較劇烈、大規模的降雨，這是下周需要關注的天氣重點。

至於未來幾天天氣，彭啟明表示，明天雲雨帶會逐漸遠離，除了東半部沿海會有一些地形性的降雨，其它各地都會回到夏季的天氣型態。

中午高溫都在30度以上，山區午後會有一些零星的熱對流發展，帶來局部的短暫陣雨或雷雨，而這樣的天氣型態預計可以維持到周五。

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