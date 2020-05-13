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黃蜂有機會變中颱！外圍雲系周末來亂　專家揭「是否發海警」關鍵

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▲▼黃蜂颱風。（圖／中央氣象局）

▲黃蜂颱風目前所處環境條件不錯，仍有增強機會，預計明天先登陸菲律賓陸地。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第一號颱風黃蜂昨晚8點生成，氣象局指出，黃蜂目前條件不錯，仍有增強機會，預計明天會登陸菲律賓，周日凌晨進入巴士海峽後再往東北方加速遠離，周日最接近台灣，周末外圍雲系將為東半部帶來降雨。另外，天氣職人吳聖宇也分析，黃蜂強度有機會上看中度颱風，颱風跟台灣之間的距離及強度，將是會不會發布海上颱風警報的關鍵。

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氣象預報員劉宇其表示，黃蜂颱風在昨晚8點形成，目前位於台灣東南方1430公里海面，未來會先往西朝菲律賓陸地接近，明登陸菲律賓，周日凌晨進入巴士海峽，在北轉過程當中，再往東北加速遠離。

▲▼黃蜂颱風。（圖／中央氣象局）

▲黃蜂周日最接近台灣，外圍雲系周六起影響，會替東半部帶來降雨。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，颱風最接近台灣的時間是周日，其外圍雲系在周六、日會替東半部帶來降雨，如果颱風路徑再偏西，屆時南部也會有些微雨勢。周五至周日，東半部沿海及綠島、蘭嶼也要注意長浪。

黃蜂颱風目前所處環境條件不錯，仍有增強機會，不過氣象局表示，黃蜂明天進入菲律賓陸地後，就會停止增強及減弱，且進入巴士海峽時，附近海面垂直風切高，不利於發展，從東南方經過時是強度逐漸減弱階段。

氣象局表示，目前颱風路徑是順著太平洋高壓邊緣北轉，不過高壓勢力強弱仍有變數，其颱風減弱程度也會影響屆時接近台灣的影響程度，因此強度及路徑變化仍相當大。

▲▼黃蜂衛星圖。（圖／翻攝自NASA）

▲黃蜂衛星圖。（圖／翻攝自NASA）

至於颱風外圍環流是否會跟梅雨鋒面相互作用？氣象局分析，颱風外圍環流預計16、17日影響台灣，颱風遠離後，風向轉為西南風，搭配下周一北方鋒面南下靠近，水氣上會比較充沛，各地下周一起降雨狀況偏多，下周二鋒面抵達台灣上空，各地天氣更不穩，但實際降雨強度及時間還須密切觀察。

天氣職人吳聖宇則表示，黃蜂颱風發展的很快，環流小而完整，所以整理迅速，已經隱約可以看到一個螺旋雨帶捲出來的中心結構，強度有機會上看中度颱風。

周六颱風中心可能沿著呂宋島北上，結構持續受到破壞，強度減弱，周日掠過台灣東南方海面，屆時可能維持輕颱下限或是已經減弱為熱帶性低氣壓，預估離台灣陸地還有一段距離，而且颱風結構可能已經不對稱，東南強而西北弱，因此暫時來看對台灣本島陸地天氣的影響還是有限。

▲黃蜂未來強度及跟台灣之間的距離，將是會不會發海警的關鍵。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB 粉絲專頁）

▲黃蜂未來強度及跟台灣之間的距離，將是會不會發海警的關鍵。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB 粉絲專頁）

吳聖宇昨說，黃蜂經過巴士海峽時，颱風中心跟台灣之間的距離仍有很大變數，屆時是否仍維持輕度颱風強度也很難說，這也將是會不會需要發布海上颱風警報的關鍵。

至於下周正式入梅的梅雨鋒面，有機會出現正式典型的梅雨鋒面，有西南季風也有滯留鋒，從下周二起一連幾天將為台灣各地帶來較為明顯的雨勢，先請大家留意下周的情況，有個心理準備。

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