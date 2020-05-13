黃蜂今明登陸菲律賓！NASA衛星圖曝變「更圓」　馬尼拉恐爆發洪水

▲黃蜂衛星圖。（圖／翻攝自NASA）



記者張方瑀／綜合報導

今年第一號颱風「黃蜂」（Vongfong）形成，根據外媒報導，黃蜂目前位置在菲律賓中部偏東，同時逐漸北移，預計14日或15日登陸菲律賓。而黃蜂移動速度緩慢，並帶來大範圍的暴雨，降雨量恐達250毫米，整個馬尼拉都會區都有可能爆發洪水。

美國聯合颱風警報中心（JTWC）預估，黃蜂目前位在北緯11.4度、東經128.8度附近，距離菲律賓首都馬尼拉東南方約797公里處，並逐漸往西北移動，最大持續風力接近每小時65公里。美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，根據「Aqua衛星」12日拍攝的圖片顯示，黃蜂目前的形狀比11日「更圓」，且強度還在持續增強，結構也更趨完整。

JTWC預計，黃蜂會持續朝西北移動，可能在15日穿越呂宋島往北移動，接著於周末脫離菲律賓。同時最大風速可能達到每小時120公里。

CNN氣象學家薩德（Tom Sater）表示，黃蜂可能在14日或15日於菲律賓登陸，而緩慢的移動速度可能會帶來大範圍的暴雨，「從維薩亞斯群島（Visayas）到比科爾（Bicol）周圍地區，甚至是整個馬尼拉都會區都有可能爆發洪水。」預估到17日為止，菲律賓中部與北部地區的降雨量，將達到100至250毫米。

►「黃蜂」24hrs內生成！菲國預測圖曝光「往北逼近台灣」 2014年出現時曾釀沈船

►今年首颱「黃蜂」雲圖驚見大問號 鄭明典憂心：可能影響梅雨鋒面

►颱風黃蜂拐彎周日最接近台灣！ 專家示警：「2地區」要小心

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

