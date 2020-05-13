20萬人瘋搶「Switch組合包」！家樂福官網還沒賣就死當⋯網：太誇張了

▲家樂福上午10時開賣Switch組合包。（圖／翻攝家樂福官網，下同）

記者蕭筠／台北報導

史上最夢幻「Switch組合包」登場！家樂福量販今（13）日上午10時於線上購物祭出超搶手「Switch+健身環+3片熱門遊戲片」同捆包，全台限量440組，售價2萬元有找，不過9點半左右官網就已超過20萬人在線等搶，尚未開賣網頁就幾乎是呈現死當情況，開賣時間一到更是直接大塞車，民眾哀嚎聲不斷。對此，業者也作出回應。

▲家樂福線上購物9點20分左右已經湧入17萬人，接近35分直接飆破20萬人。

繼上周2度開賣Switch，不到半小時就全部完售後，家樂福今日早上10時再度開賣超划算組合包，有Switch主機灰黑、藍紅2選1，加上健身環組合、指定3片遊戲片，包括現正夯的國民遊戲動物森友會、超級瑪利歐派對及瑪利歐賽車8豪華版，以及鋼化玻璃螢幕保護貼，售價只要18070元，全台限量440組，每人限購1組、售完為止。

不過開賣時間未到線上購物人數就飆破20萬人在線等，10點一到網頁更是直接呈現死當，讓不少網友哭喊「是要卡多久，進不去啊」、「太誇張了！根本搶不到」、「嘗試20幾遍才進去！但是系統一直當啦」、「又當機！！好誇張喔哈哈」。對此，業者表示，「系統會保留預定登入購買頁面的消費者，不會因當機失去機會。」