冰品大賞新登場！「冬瓜椒麻冰棒、鳳梨啤酒冰淇淋」只在這裡獨賣

▲家樂福冰品大賞20日登場。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

隨著天氣愈來愈熱，除常常忍不住想來杯手搖飲，冰品絕對也是消暑首選之一。繼超商的冰戰陸續開打後，量販冰品大賞也登場了，家樂福這次可是端出不少特殊的獨家口味，如冬瓜椒麻脆冰棒，選用古早冬瓜味搭配椒麻，甜中帶麻口感實在特別，喜歡鹹甜的一定中吃濃郁花生冰淇淋夾滿鹹甜Skippy吉比顆粒花生醬雪糕，通通都在5月20日新上市。

▲超特別冬瓜椒麻脆冰棒。



▲吃得到整片糖漬檸檬片的日本原裝進口Futaba SACRE 檸檬晶鑽。



家樂福冰品大賞將在20日登場，這次搶先曝光獨家全新口味，其中，超獵奇的「kiki冬瓜椒麻脆冰棒」，絕對是嗜辣者的愛，濃濃冬瓜味搭配椒麻口感甜中帶麻，帶來味覺新體驗，而這款是百年老店「東和製油」進攻冰品，首支推出的台灣9號花生醬製成的「東和花生雪糕」，一口咬下就能吃到整顆花生，還有濃醇軟潤的花生醬。

另外還有吃得到整片糖漬檸檬片的「檸檬晶鑽」、超可愛「芝麻麻糬冰淇淋」、以及雙重濃郁「Skippy花生夾心雪糕」以及內餡有著花生及玉米顆粒的「玉見甜心雪糕」。

▲沒有酒精濃度的啤酒冰淇淋。



▲有著濃郁內餡的山田村三文治冰淇淋系列，這次推出全新花生、巧克力口味。



除外，這次在家樂福還能吃到啤酒、鳳梨啤酒風味冰淇淋，以及和掌上明珠仙人掌冰專賣店合作獨家新推出的「23.5 仙人掌冰淇淋」，去年以濃厚內餡掀起轟動的「三文治冰淇淋系列」，有全新花生、巧克力口味，以及可愛水果造型冰沙、台灣農場水果冰棒系列，而擔心吃冰熱量太高的民眾，還可以選擇低熱量的「Feedfit輕享系冰淇淋」，一共有可可、草莓2種口味，通通一次滿足。

▲全家4月推初日韓視覺系冰品。（圖／記者蕭筠攝）

全家則在4月祭出「日韓視覺系」、「點心系」冰品，端出近20款日、韓特色新品，不僅有與超可愛戽斗星球聯名推出獅子、北極熊3D造型冰棒，還有銅鑼燒冰淇淋卷，結合日式鬆軟烘焙點心搭配有香草籽的北海道香草冰淇淋，再淋上紅豆泥，光是視覺效果就讓人凍末條，冰控都要怒吃一波。