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全台限量440台！家樂福「Switch+健身環」組合包再一發　開搶時間曝光

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▲▼HyperX,Switch行動充電殼,Joy-Con充電座。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Switch目前十分搶手。（示意圖／記者邱倢芯攝）

記者蕭筠／台北報導

繼上周一連2天開賣Switch組合包後，家樂福量販宣布將在明（13）日上午10時於線上購物再度祭出超搶手組合「Switch+健身環+3片熱門遊戲片」，售價2萬元有找，全台限量只有440台，還沒搶到的人這次可要把握機會了。

▲▼家樂福明日早上10點再度開賣Switch。（圖／業者提供）

▲家樂福明日早上10點再度開賣Switch。（圖／業者提供）

家樂福上周2度開賣Switch，不到半小時就全部完售，但仍有不少民眾沒有搶到。為滿足需求，家樂福宣布明日早上10時，於線上購物推出超划算組合包，有Switch主機灰黑、藍紅2選1，加上健身環組合、指定3片遊戲片，包括現正夯的國民遊戲動物森友會、超級瑪利歐派對及瑪利歐賽車8豪華版，以及鋼化玻璃螢幕保護貼，售價只要18070元。

業者表示，此次開賣全台限量只有440組合，每人限購1組、售完為止，出貨時間預計在5月15日至18日。

▲▼愛買忠孝店開賣Switch。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買實體店上8日開賣Switch。（圖／記者蕭筠攝）

事實上，因疫情關係，截至3月底止任天堂在1年內售出2100萬台Switch，尤其是3月20日甫推出的《集合啦！動物森友會》，已銷售破1177萬套，十分驚人，在台灣無論是電商平台或是通路，只要一上架Switch幾乎都是直接秒殺，就連上周愛買在實體店開賣Switch，每店限量15台，也有民眾漏液排隊就為搶上一台，夯到不行。

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