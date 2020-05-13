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超夢幻「Switch+健身環」2萬有找！440組20分鐘完售　業者：應會有下一波

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▲▼家樂福今上午10時開賣Switch組合包。（圖／翻攝家樂福官網）

▲家樂福今上午10時開賣堪稱史上最夢幻Switch組合包。（圖／翻攝家樂福官網，下同）

記者蕭筠／台北報導

家樂福今（13）日上午10時於線上購物開賣超夢幻Switch組合包，內含Switch主機加上健身環組合、指定3片遊戲片，售價2萬元有找且全台限量440組，吸引超過20萬人在線等搶，短短20到30分鐘就完售，十分驚人。

▲▼家樂福開賣Switch組合包吸引20萬人瘋搶。（圖／翻攝家樂福官網）

▲家樂福開賣Switch組合包吸引超過20萬人瘋搶。

家樂福今日早上10時三度開賣超划算Switch組合包，內含Switch主機灰黑、藍紅2選1，加上健身環組合、指定3片遊戲片，遊戲片有國民遊戲動物森友會、超級瑪利歐派對及瑪利歐賽車8豪華版，以及鋼化玻璃螢幕保護貼，售價只要18070元。尚未到開賣時間線上購物就飆破20萬人在線等，10點一到網頁更是直接死當，讓不少網友哭喊「太誇張了」、「剛剛網站有進去也沒用，根本死當」、「真的很難搶」。

對此，業者表示「系統會保留預定登入購買頁面的消費者，不會因當機失去機會。」而限量440組的Switch在短短20分鐘左右就銷售一空，預計在5月15日至18日出貨，至於是否會有第4波Switch開賣，業者僅說應該會有但目前仍未確定時間。

另一量販愛買則表示，上一波210台Switch在開店前就已售完，雖確定會有下一波但開賣時間目前仍不確定，須示到貨時間而定，但強調一定會有貨。

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