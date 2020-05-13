印度宣布8兆特別經濟計畫　莫迪：朝自給自足夢想前進

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）支持國人自給自足。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者康世人新德里12日專電

印度總理莫迪今晚8時對全國發表談話，但並未如外界預期宣布17日全國封鎖結束後的措施，而是宣布一項20兆盧比（近新台幣8兆元）的特別經濟計畫，支持印度自給自足。

印度為控制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，從3月25日起實施全國封鎖，並延後封鎖期兩次，預計5月17日結束封鎖，由於印度確診病例直線上升，當印度政府預告莫迪今晚要發表全國談話時，外界都在期待莫迪將宣布封鎖的後續措施。

印度確診病例迄今已破7萬例，2200人不治。不過，根據莫迪印地語（Hindi）演說的官方英文新聞稿，莫迪僅在全國演說結尾時提到，在封鎖的第四階段（5月3到17日為封鎖第三階段），大家將會看到與過去看到完全不同的輪廓，根據各省的建議，將制定新規則，並在5月18日前對外傳達新規則的相關資訊。

▲印度實施全國封鎖來抗疫。（圖／達志影像／美聯社）



莫迪在演說中，談到新冠肺炎疫情發生前和之後的世界，指為了實現印度21世紀的夢想，前進的道路必須確保印度自力更生，自給自足；而且，印度把這次危機化為轉機，原本每天生產N95口罩的產量少到幾乎可以略去不計，到現在每天可生產20萬個。

莫迪並宣布一項「印度自力更生」（Admanirbar Bharat）特別經濟計畫；他說，加上政府在疫情爆發之初宣布的經濟計畫，及印度儲備銀行（RBI，央行）近日做出的決定（把政府財政年度借貸計畫擴大），總計金額達20兆盧比，約占印度國內生產毛額（GDP）的10% ，將為實現「印度自力更生」計畫提供動力。

他補充說，「印度自力更生」計畫將聚焦在土地、 勞動力、資金流動性和法律，滿足各個領域的需求，包括家庭手工業、中小企業、勞工、中產階級、工業和其他產業。

莫迪說，這項計畫的輪廓細節，將由財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在未來幾天提供。他指出，自力更生將讓印度在全球供應鏈的激烈競爭中做好準備。在談到窮人和外地移工等對國家的貢獻時，莫迪表示，這項計畫還將著重於增強有組織和無組織領域的窮人、勞工和外地移工等人的能力。

莫迪強調，印度需要進行幾項大膽改革，才能應付諸如新冠肺炎等這類危機所帶來的影響，這些改革包括農業供應鏈改革、合理的稅制、簡單明瞭的法律、有能力的人力資源和強大的金融體系，這些改革將促進商業發展，吸引投資並進一步強化「來印度製造」（Make in India）。（編輯：陳政一）