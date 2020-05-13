美國安顧問指病毒來自武漢　間接證據：實驗室或「恐怖骯髒」的濕貨市場流出





▲美國安顧問歐布萊恩指出，病毒來自武漢。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）12日表示，全球疫情大流行的爆發點，可能是從「骯髒又恐怖」的濕貨市場流出，或者是武漢病毒實驗室。

根據《紐約郵報》（The New York Post）報導，歐布萊恩在白宮外車道上接受訪問時表示，病毒肯定來自武漢，但是兩個原因之一，「如果你是中國，兩個都不是好答案。」

「肯定有可能是從實驗室流出的」，歐布萊恩表示病毒要不實驗室流出，不然就是從「骯髒又恐怖」的濕貨市場爆發。他指出各地奇珍異獸在濕貨市場內受盡折磨和宰殺，環境相當髒臭，「如果你有看到影片，那是很值得注意和很糟糕的事情。或是因為實驗室不當操作安全守則，導致病毒流出。」

白宮高層流行放話，從總統川普、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到歐布萊恩，都一口咬定武漢就是疫情爆發第一站，但都表示美國政府尚不確定事情到底如何發生。歐布萊恩表示，現在政府握有的是「間接證據」。

歐布萊恩最後又重申一次，兩個答案對中國而言都不是好事，「在過去20多年間，中國已經發生了5場瘟疫。」

川普、蓬佩奧和國防部長艾斯培（Mark Esper），日前再次要求中國公開國內疫情，以核實外界各項理論到底哪個為真、哪個接近，包括眾人關心的，到底是否為實驗室外洩引起。中國則和WHO口徑一致，一再強調在疫情爆發之初便以通報。