投資礦石吸金173億　女業務員10萬交保

▲男子利用投資礦石名義涉嫌吸金，其公司的熊姓女業務員訊後獲10萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

日前一名男子利用投資礦石名義，以10萬元為最低投資門檻對外招攬投資者，並保證獲利後以投資本金的1％、2％作為每月獲利，從2014年6月至2018年9月間吸引了上萬名投資人，吸金高達173億元，台北地檢署12日指揮調查局人員，搜索相關人員處所，晚間將業務員及其他涉案人移送台北地檢複訊，其中一人遭檢方聲請羈押，另一名業務員則被諭令以10萬元交保。

據了解，利邦投資顧問有限公司及柏瀚資產公司的負責人林健文，透過業務員徐仲豪、熊芸巧等人對外招攬投資者，在2014年6月至2018年9月間招來上萬名投資者，並要求投資方簽訂「資本市場(私募基金)合議投資合約書」，以10萬元為投資門檻，陸續吸金高達173億元，檢調接獲情資，12日晚間兵分多路搜索徐男、熊女等人住處，並將2人依《銀行法》移送北檢複訊。

至於林男則因另件吸金案跑路，其於2012年成立2間公司向外界販賣私募基金，以超高利息吸引投資人上門，不法吸金超過16億元，案件爆發後，林男名下的2輛百萬進口名車在2014年被檢方拍賣，最高法院在2019年7月以違反《銀行法》判處林健文8年有期徒刑定讞，但因林男未到案執行遭通緝至今。

檢方經漏夜訊問後，諭令熊女以10萬元交保，但是徐男則因有串供、滅證之虞，遭檢方聲請羈押禁見。熊女交保後於13日凌晨離開地檢署，面對記者提問不發一語，獨自搭上計程車後離去。

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