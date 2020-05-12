員警眼尖發現欲跳橋輕生女子　及時制止安撫挽一命

▲台南市學甲分局交通分隊警員陳春富，晚上騎機車上班途經華宗橋時，發現李姓少女意圖尋短，及時制止安撫，成功挽回寶貴性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局交通分隊警員陳春富，晚上騎機車上班途經華宗橋時，發現1名女子疑意欲尋短，主動上前制止安撫，並通知其家人前來領回，成功挽回寶貴性命。

學甲分局指出，該分局交通分隊警員陳春富，晚上騎機車上班途經華宗橋時，發現1名女子眼神渙散、面無表情站立於華宗橋上，狀似要翻越欄杆意圖尋短，陳員見狀立即停車上前拉住女子，由於女子一直嚎啕大哭掙扎、情緒激動，陳員與後續支援員警不斷安撫關懷，並帶返學甲所安置，通知其家人前來領回。

經警方調查，該名16歲李姓少女子，住台南學甲區，當晚因與家人發生口角，心情不佳，獨自外出至將軍溪堤防散心，後因自己越想越難過，才出現想要跳橋自殺的念頭，所幸學甲分局員警發覺有異，即時制止獲救，家屬對陳員等人能秉持同理心積極救助，未生憾事，再三表示感激之意。學甲分局長洪頂力，更讚許陳員警覺性高，即時發現異常行為，成功挽救寶貴生命。

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