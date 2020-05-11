快訊／高市府「防疫實名制」餐廳生意掉6成　老闆跳樓輕生幸被妻子拉住

▲受疫情影響生意掉六成，高雄市政府鳳山行政中心餐廳老闆（右二）險想不開。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市府鳳山行政中心內一家餐廳，因疫情採實名制加上梅花座防疫，導致洽公民眾和市府員工不上門生意掉了6成，加下老闆又與自家員工起口角，11日上午一時想不開，促圖從餐廳5樓窗戶跳樓輕生，所幸他的妻子與員工及時發現，趕緊上前將他拉住，並通報警消協助，消防局因此出動大量人力到場，出動包含救護車水箱還有雲梯車才解危機。

▲受疫情影響生意掉六成，高雄市政府鳳山行政中心餐廳老闆（右二）險想不開。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，這名餐廳老闆之所以想不開，是因為生意受到近期疫情影響，少了至少6成。所幸，派出所所長獲報到場時，這名餐廳老闆已經被妻子以及員工拉回，並開始準備餐點，正在炒菜，但他情緒明顯還是不太穩定，因此所長特別等對方忙到一個段落才上前去，給他拍背加油打氣，並要他想開一點，不要隨便想不開，經過一陣安撫後，對方的情緒漸漸趨緩，這才結束了這場驚魂記。

高雄市政府對此指出，四維行政中心11樓餐廳，目前攤商數較2月時增加1個臨時攤位，另為降低營業攤商壓力，目前已於4月9日簽准將租金降百分之20予員工消費合作社，因疫情持續，高雄市政府將持續關心業者營業狀況，未來最多同意調整百分之50，希望能和業者攤商一起度過難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995