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「國家文化記憶庫」獨缺台北市？吳思瑤點名柯文哲「是在哈囉」

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▲▼ 立法委員針對「國家文化記憶庫」質詢文化部李連權次長。（圖／翻攝立法院直播畫面）

▲立法委員吳思瑤針對「國家文化記憶庫」質詢文化部李連權次長。（圖／翻攝立法院直播畫面）

記者林育綾／台北報導

前瞻計畫「國家文化記憶庫」建置中，各縣市皆投入並積極爭取，不過今（7）日立法委員吳思瑤質詢文化部時提出，為什麼國家文化記憶庫的參與獨缺台北市？隔空問柯文哲市長「是在哈囉」，她表示「少了台北，國家文化記憶庫還會完整嗎？」不理解為什麼首都會置身事外，也質詢文化部對此作為。

▲▼ 吳思瑤針對國家文化記憶庫質詢。（圖／吳思瑤辦公室提供）

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▲吳思瑤提出「國家文化記憶庫」竟然獨缺台北市。（圖／翻攝立法院直播畫面）

立法院今（7）日邀請文化部、國立故宮博物院及國史館首長列席，就「前瞻計畫─國家文化記憶庫執行情形」進行專題報告，並備質詢。其中民進黨立委吳思瑤質詢文化部李連權次長提到，她看見各縣市都非常努力參與和申請「國家文化記憶庫」，積極向民間徵集民間生活經驗，卻獨缺台北市，讓身為台北市立法委員的她感到「非常難過」。

▲▼ 吳思瑤針對國家文化記憶庫質詢。（圖／吳思瑤辦公室提供）

▲吳思瑤提出「少了台北市，國家文化記憶庫還會完整嗎？」（圖／吳思瑤辦公室提供）

吳思瑤指出，雖然當時台北市有參與說明會，卻沒有參與，而柯文哲市長說過「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，那為什麼首都會置身事外？文化部都沒辦法嗎？「少了台北市，國家文化記憶庫還會完整嗎？」她期望這最後一塊拼圖能夠拼上，畢竟台北市並不是沒有文化，光是北投就有許多文化。

▲▼ 吳思瑤針對國家文化記憶庫質詢。（圖／吳思瑤辦公室提供）

▲吳思瑤要求國家文化記憶庫補上台北市。（圖／吳思瑤辦公室提供）

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