王建民、陳金鋒母校新北中華中學傳7月停招　教育局回應了





▲中華中學4月才獲得軟式棒球賽冠軍，近日驚傳7月將停招。（圖／學生棒聯提供）

記者崔至雲／台北報導

位於新北市土城區中華中學驚傳7月將停招。有媒體指出，近期有學生收到校方通知指出，學校只到會到7月底，建議學生轉學。對此，《ETtoday新聞雲》致電到該校，學務處人員確認記者身分後，隨即表示「你是想問學校狀況吧？之後請窗口回電」，似乎也已間接證實此事。

中華中學已創校近60年，該校早期設有中華中學青棒隊，培育出不少棒球界傑出校友，包括，陳金鋒、王建民、羅國璋等人，均畢業自該校。

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對於中華中學將停招，新北市教育局則回應，日前已收到該校停招、停辦申請，惟學校停招、停辦需要審慎考量及嚴謹規劃，以維護師生權益。因其相關申請資料與程序皆未完備，教育局業已退回。針對學校辦學所遇困難，教育局目前也已啟動私校發展及轉型機制，由輔導委員提供該校專業諮詢與輔導建議。

教育局也說，目前要求學校應以穩定辦學為要，充分尊重在學學生意願，確保現有學生就學權益。倘經學校經評估仍有109學年度停招需求，學校須妥善溝通，並完備相關程序報局申請，本局將依學校申請依法辦理。教育局重申，需要學生受教權及教師工作權益為最優先考量，學校規劃皆須保障現職教職員工與學生權益、程序完備且經教育局核准後方能辦理。

▲昔日旅美強投王建民也是中華中學校友。（圖／ETtoday資料照）