「北市長獎頒獎典禮」停辦！全配合疫情需求…教育局：改由校內公開頒獎

▲台北市政府歷年都會舉辦市長獎頒獎典禮，今年因應新冠肺炎疫情，改由各校各別頒獎。（圖／ETtoday資料照）

記者簡仲豪／綜合報導

因應嚴重特殊傳染性新冠肺炎（COVID-19）疫情，臺北市政府教育局於109年5月11日函發各級學校「108學年度畢業生市長獎」表揚事宜，為避免引起群聚感染，停止108學年度市長獎集中頒獎典禮，改由學校於校內畢業典禮中自行公開頒獎，以資鼓勵學生。本學年也度特規劃市長獎得主之優良事蹟公告於市長獎網站公開表揚。

臺北市政府教育局也表示，依照中央流行疫情指揮中心對室內外活動人數建議規範，及台北市政府「室內100人舉辦及取消規範」，針對畢業典禮之辦理，衡酌活動辦理地點、參加人數及活動形式等進行評估，台北市所屬公私立各級學校就畢業典禮相關注意事項，請學校與家長(會)、教師(會)代表討論、取得共識，並加強環境清潔及消毒作業等加強防疫措施。

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▲107年由台北市長柯文哲親自出席頒獎典禮。（圖／ETtoday資料照）

另外，教育局訂定中等學校因應「嚴重特殊傳染性肺炎」創新多元形式畢業典禮計畫，希望能在疫情影響下，轉化限制成為創意的新機，鼓勵中等學校師生規劃所屬防疫創新版畢業典禮，如可結合學生自主學習，或運用國中會考、高中(職)學(統)測後或已申請上大學後之時間，分組合作、蒐集資訊、策畫執行，共同完成屬於學校特色並兼顧防疫的創意畢業典禮。

教育局指出，在鼓勵學校及師生在規劃畢業典禮的同時，兼顧對社會議題之關注、弱勢族群之同理及對社會上默默付出防疫人員的感謝，融入畢業典禮感恩、祝福與成長的意義，期能在受疫情影響不能如常舉辦的情況下，轉化限制成為創意的新機，給學生一個難忘而特殊的畢業典禮。