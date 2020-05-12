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王建民母校驚傳倒閉　中華中學申請停辦資料「未完備」遭新北退回

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▲108學年度高中軟式組全國賽新北市中華中學奪冠。（圖／學生棒聯提供）

▲108學年度高中軟式組全國賽新北市中華中學奪冠。（圖／學生棒聯提供）

記者楊蕓／新北報導

知名球員王建民、陳金鋒母校、新北市土城的私立中華高中驚傳倒閉。新北市教育局12日證實，確實在4月底時收到學校申請，但教育局未核准通過，應會朝109學年停招來輔導，以學生權益為最大考量。

位於新北土城的中華高中創校於1962年，包括旅外投手王建民、陳金鋒、張建銘等人都是該校校友。有家長向媒體投訴，表示收到校方提供的轉學單，並說只開到7月底，家長求證班導師，班導師則表示自己「已屆退休年限」，間接證實學校將結束的傳聞。

對此，新北市教育局證實，日前已收到學校停招、停辦申請，因學校停招、停辦需要審慎考量及嚴謹規劃，以維護師生權益。

教育局表示，因為相關申請資料與程序皆未完備，已退回學校申請，另針對學校辦學所遇困難，教育局已啟動新北市私校發展及轉型機制，由輔導委員提供該校專業諮詢與輔導建議。

此外，教育局業要求學校應以穩定辦學為要，充分尊重在學學生意願，確保現有學生就學權益。倘經學校經評估仍有109學年度停招需求，學校須妥善溝通，並完備相關程序報局申請，教育局將依學校申請依法辦理。

教育局重申，會以學生受教權及教師工作權益為最優先考量，學校規劃皆須保障現職教職員工與學生權益、程序完備且經本局核准後方能辦理。

ET快訊
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王建民、陳金鋒母校驚傳倒閉　新北教育局回應了
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