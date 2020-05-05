老師罰全班戴口罩跑10圈操場　小二生累爆！教育局：提醒學生保持適當距離

▲有家長發現，小孩體育課被罰跑10圈操場，全程都要戴口罩。（示意圖，與本新聞無關／CFP）

記者陳雕文、陳以昇、郭世賢／新北報導

大陸有2名國中生4日戴口罩跑步最後竟猝死，沒想到新北市泰山區一間國小體育老師卻以值日生「沒借到器材」為由要求全班戴口罩跑操場10圈並跳跳繩500下，家長見孩子衣服、口罩濕透，隔天還出現痠痛疲憊的症狀，心疼發文引起網友熱議；教育局稍早回應，提醒學生戶外活動不需戴口罩，並保持適當距離。

「請問各位爆友，你們有人願意戴著口罩在烈日高溫下，跑操場十圈嗎？」一名地方媽媽在臉書《爆料公社》貼出家長群組的截圖，「請問各位家長……上周體育課……全班被體罰嗎？」沒想到這一問不得了，家長們發現，就因為值日生沒借器材，體育老師就採連坐處罰，要全班跑10圈操場，而且全程都要戴口罩。

原PO在群組裡還強調，「是全班戴著口罩跑10圈哦！」「跑到最後一圈，老師還要他們盡全力衝刺」，讓其他爸媽才得知真相，「怪不得……小孩隔天痠痛……回家體育服全濕……口罩也全濕。」

原PO也在文中質疑體育老師的做法，因為除了跑10圈操場之外，如果最後一圈不用力衝刺，又會再被罰跑10圈，「另外還要戴口罩跳繩一次跳500下，沒跳完就罰跑操場30圈哦！請問有人願意嗎？」

▲有媽媽貼出家長群組討論，引發網友一陣譁然。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

新北教育局對此表示，4月29日發生校內教師疑似罰學生「戴口罩跑操場」事件，針對教師不當管教行為，絕對零容忍，並督導該校加強宣導落實教師輔導與管教學生辦法注意事項之相關規定，以維護學生受教權益。本局將加強宣導各校，體育課如在戶外進行，考量跑步等運動需大量換氣，且戶外非密閉空間，應提醒學生不需戴口罩，並保持適當距離。

該校則回應，案經詢該班部分學生，該班4/29第2節體育課，上課前全班跑操場1圈並做操，因未借到球類器材，體育老師調整課程內容為體適能活動，全班跑操場2圈，且2人一組進行約30公尺衝刺跑，學生跑完後，慢步回起點，每生共跑3趟。且學生表示老師上課時有提醒，跑步時可不用戴口罩。

至於學生跳繩的部分，是該班上學期體育課程之一，訓練學生要在1分半內跳完100下，有3位學生未能達標。為協助學生加強練習，老師請這三位學生跳繩500下，且可採分次完成，並非處罰。

看到貼文後，其他網友也紛紛喊扯，「這是在練體能還是在整學生啊」、「小二而已耶～也太過分了」、「這我不能，年紀那麼小，戴著口罩是要休克嗎」、「這種天戴口罩跑10圈真的很誇張，如果是我也會氣炸」、「不適任老師不要等學校反應，直接爆料處理就好，等出事再來哭太慢了」、「這會出事耶！」

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