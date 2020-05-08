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全校剩不到300學生！康寧大學台南校區109學年起停招

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▲▼康寧大學大門外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲康寧大學台南校區，教育部自109學年起停招。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

康寧大學台南校區，教育部自109學年起停招。康寧大學表示，南部校區這幾年招生確實不好，會收到教育部的停招公文，也是「遲早的事情」。目前台南校區學生剩286人，教師27人，職員28人。認為南部校區停招可能也是好的事情，未來將把南部校區資源運用在北部校區。

康寧大學主秘閻亢宗說明，南部校區招生這幾年每況愈下，校方前兩天已收到教育部公文，雖然遺憾，但認為也是「遲早的事情」。有關教職員工生權益問題，閻亢宗說明，因尚有北部校區，且經營良好，因此，若有專任教職員想繼續留任，可轉聘到台北，若想離開也有優退辦法，約聘人員則依照勞基法辦理；而200多名學生，校方也承諾將輔導學生到畢業。

請繼續往下閱讀...

對此，私校工會理事長尤榮輝則認為，學校經營不善導致被教育部全面停招，不能歸責於師生而犠牲師生權益。私校工會日前協助台南校區教師成立自救會，呼籲教育部要確實要求康寧大學保障師生權益，包括，應開足課程保障學生於原校區就讀至畢業；保障教師工作權，除安置部份教師至台北校區任教外，對於不願轉任至台北校區的教師，仍應保障至少三年在台南任教的工作權；對於自願離退的教職員應以不低之前的條件發給優退金。

教育部說明，康寧大學係向台糖公司承租土地作為台南校區，按契約書規定該校應於109年2月22日繳交次20年之權利金。本部審酌如動用學校資金繳交前開權利金後，學校將面臨可用資金不足問題，爰基於私立學校法規定，董事會應對學校財務負責，本部於109年1月2日即要求董事會於2月前捐資5,845萬元，繳交前開權利金及109年租金，不得逕以學校資金繳交，以保障台北及臺南校區之師生權益。

教育部再說，董事會於今年2月22日屆期仍未捐資繳交，致台南校區因校地問題而未來規劃不明，將面臨被台糖公司催告、請求延遲給付利息，以及被法院強制執行情況，無法進行後續招生。準此，本部依私立學校法於3月提經私校諮詢會決議，建議停止該校台南校區109學年度招生；同時審酌該校董事長現場承諾，建議要求董事會於今年底分3期捐資學校1.8億元，倘未能達成，即聲請法院解除董事會職務。

為保障師生權益，教育部說明，併依私校諮詢會決議，業於109年4月7日函請該校於109年4月30日前，詳述台南校區學生受教權益維護、教職員工權益保障、土地使用規劃、學校未來財務規劃等項目報本部審核。該校已於109年4月30日檢送「台南校區規劃計畫書」到部，目前辦理審查中。本部會賡續依相關規定檢視，要求學校確保教學品質，維護師生權益。
 

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