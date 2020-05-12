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白宮貿易顧問怨︰川普花3年打造最強經濟　一個病毒60天就將它摧毀

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▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮貿易顧問納瓦洛表示，美國現階段狀況根本不是大蕭條，因為大蕭條歷時約10年。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎重創美國經濟，各界擔憂進入經濟大蕭條，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）11日表示，當前美國的經濟不是大蕭條，「美國總統川普自從2017年上任後，花了3年的時間，建立最強大又美麗的經濟體系，然而，中方傳播新冠病毒，只花了60天就毀了這一切。」

綜合外媒報導，自從3月以來，美國有3300萬人申請失業救濟，許多企業也被迫暫時關閉，有些店家還因此面臨破產倒閉危機。在4月份的裁員資料顯示，失業率增加到14.7%，是美國經濟大蕭條過後以來的最高數字。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）於10日接受訪問時表示，未來失業率可能會飆升至25%，相當於1930年的大蕭條。

▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情重創美國經濟。（圖／達志影像／美聯社）

納瓦洛表示，大蕭條時期歷經了10年，期間經過通貨膨脹、通貨緊縮周期，同時也伴隨著實施災難性貨幣、貿易、財政政策，並且持續了很長一段時間；如今中方只花了60天，因為一個病毒，就摧毀掉川普花了3年所建立的經濟體系，「必須向中方要求賠償，並且追究責任，這場病毒帶給全世界巨大的損失，且持續再增加，我們已經投入10萬億美元。」

納瓦洛指出，美國目前要專注於「製造業」，也就是川普最初的使命，如此一來才有可能使經濟恢復水準，但這會是一個漫長的過程；目前有部份的州開始復工，但考量到社會、文化和經濟等層面上的問題，必須進行結構上的調整。

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