紐奧隔離圈考慮納入「防疫有成」的台灣！外交部密切關注





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

南半球的澳洲與紐西蘭防疫表現佳，兩國研擬重啟邊境，劃定以紐澳間海域為名的「塔斯曼隔離圈」，紐西蘭副總理皮特斯也考慮將防疫表現優良的南韓、台灣及新加坡也納入，成為跨塔斯曼隔離圈（trans-tasman bubble）。對此，外交部發言人歐江安12日表示，外交部對此密切關注。

歐江安表示，紐西蘭與澳洲政府近來討論形成共同防疫圈，規劃在武漢肺炎疫情穩定控制後開放雙方邊境與恢復市場往來。紐國副總理兼外長Winston Peters日前接受媒體訪問時予以證實，並應詢表示該防疫圈未來如果擴大，可研議涵蓋防疫有成的韓國、台灣與新加坡。

歐江安指出，部分媒體將其引申為「亞太防疫圈」。澳洲總理Scott Morrison與紐西蘭總理Jacinda Arden繼於5月5日發表聲明，宣布兩國將形成「跨塔斯曼疫情安全旅遊區」，並表示在澳洲、紐西蘭建立安全有效的旅遊區後，將進一步擴展澳洲、紐西蘭及太平洋島國間的旅行。紐西蘭政府另表示，目前尚未有實現安全旅遊區的既定時間表。

歐江安說，根據外交部掌握的資訊，澳、紐兩國須先就防疫措施達成一致性標準，疫情掌控程度相當，在確保兩國人民健康無虞後，才有可能實現該安全旅遊區。外交部將密切關注相關進展，並已電示我駐澳洲及紐西蘭代表處就本案洽繫澳、紐兩國政府，進一步瞭解相關規畫與推動細節，以利後續評估。