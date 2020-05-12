美參院「無異議通過」力挺台灣加入WHO！外交部說話了





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美國聯邦參議院11日通過第249號法案，要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲「世界衛生組織」觀察員身分。對此，外交部發言人歐江安12日表示外交部誠摯歡迎與感謝。

歐江安表示，美國聯邦參議院於美東時間11日以一致同意方式通過參院第249號法案（S.249），要求美國務卿擬定策略協助台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員身分。此為繼美國國會於本年3月通過《台北法》後再次採取具體行動力挺台灣參與國際組織，外交部對此表示誠摯歡迎與感謝。

歐江安指出，該法案由聯邦參院軍事委員會主席暨參院台灣連線共同主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK）領銜提出，台灣連線另一位共同主席、參院外交委員會民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）、以及該委員會西半球事務小組主席魯比歐（Marco Rubio）、亞太小組民主黨首席議員馬基（Ed Markey, D-MA）等多位參議員擔任該法案原始共同提案人，充分彰顯美國國會對台灣國際參與的強勁跨黨派支持。

歐江安提到，外交部已多次呼籲WHO作為保障及增進全人類衛生安全及水準的多邊機制，應該摒棄政治考量，確保疫病資訊的即時完整交換，更應該廣納國際社會所有成員及利害關係者，勿再阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與相關的會議、機制及活動。

歐江安強調，美國聯邦眾院已先於去年元月在眾院通過同名法案。外交部將持續密切關注該法案後續進展。外交部感謝美國國會一再對我國公開肯定並持續鼎力支持台灣國際參與。我國政府將在「台美防疫夥伴關係聯合聲明」及既有台美合作機制上與美方攜手抗疫，共同維護台美雙方人民及全人類的健康與安全。

至於美國沒有提案邀請台灣參加WHO，歐江安強調，美國支持台灣的方式很多，提案只是其中一種，過去提案的都是友邦，美國歷年來在國際間支持我國都是扮演領頭羊的角色，外交部對此表示誠摯感謝。