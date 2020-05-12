回應新光獨董李勝彥「誣指」挨告妨害名譽　李紀珠獲不起訴

▲新光金副董事長李紀珠被獨董控告妨害名譽結果不起訴。（圖為資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

新光金控獨董李勝彥多次質疑副董事長李紀珠，違法兼任元富證券副董，儘管金管會已說明，並無違反法規，李勝彥仍不鬆手，去年6月金光金董事會上，2人再度槓上，李紀珠質疑李勝彥是在「誣指」新光金董事長吳東進違法，李勝彥認為名譽受損提告，台北地檢署認為李紀珠當時只是單純回應，沒有妨害名譽的意圖，12日處分不起訴。

李勝彥在2020年4月間，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等4大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人，當時新光金發聲明指「所陳內容均非事實」，引發外界解讀是李紀珠與新光公主吳欣盈之間的「宮鬥」、「雙姝怨」戲碼。

▲李勝彥曾提4大理由反對李紀珠當新光金董事。（圖／資料照）

其實李勝彥和李紀珠之間的摩擦不只在新光金控內，2019年間，李勝彥就一再質疑，李紀珠兼任元富證券副董違法，儘管金管會曾明白表示，這屬於公司治理志向，金控法人可派人擔任理監事等職務，沒有違反相關法規，但李勝彥仍在當年6月的董事會上繼續質疑違法兼任。

李紀珠在會中回應表示，李勝彥的意思是誣指董事長違法指派，其他董事放任不理，李勝彥認為「誣指」1詞損害自己的名譽而提告，檢察官認為，李紀珠當時是單純在回應質疑，並沒有要妨害名譽的意圖，因此處分不起訴李紀珠。

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