又見「+0」優惠一次看！「百樣商品第2件0元、辣雞肉麵買1送1」

▲慶+0！各大通路推出同慶優惠。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

又是0確診！中央流行疫情指揮中心今（12）日公布無新增病例，國內新冠肺炎維持440例，不僅是連續5天無新增染疫個案，也是連續30天無本土病例。慶祝又見「+0」，各大通路、飯店、餐飲也紛紛推出同慶第2件0元、超划算住宿優惠，快把握。

●布魯克林小餐館Brooklyn Cafe

慶祝台灣連30天本土案例「嘉玲」，位於捷運台北小巨蛋附近的「布魯克林小餐館Brooklyn Cafe」推出超狂優惠，即日起至14日到店用餐或是外用，只要點「泰式香辣雞肉麵」或「英式皇家紅茶」通通買1送1。

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另為向第一線防疫人員致敬，即日起至5月底，凡是航空人員、醫療人員，只要出示工作證到店用餐就享有全單88折優惠，若需外送至各大醫療單位也可來電詢問。

●家樂福

為+0加油！家樂福25日前有丸美丸家丸類系列第2件0元，另全台限量10000盒、限時優惠「大成白色巨蛋第2件0元」只到今日為止。

●愛買

慶祝+0，愛買量販今日最後1天推出超過200款米、油、餅乾、飲料、家庭清潔等商品買1送1。

●OK mart

慶祝零確診，OK mart即日起至17日推出福樂牛奶275ml（鮮果、蘋果、巧克力）任選、台鹽小分子海洋活水第2件0元，還有77乳加黑巧杏仁、77乳加牛奶杏仁、歐維氏條裝巧克力第3件0元。

●萊爾富

萊爾富於App推出「限定0點加價購」活動，即日起至6月2日只要下載Hi-Life VIP App，進入點數兌換後點入加價兌換專區，就能以0 Hi點加16元起，加購11項指定泡麵、飲品、零嘴、鮮乳、餅乾等商品優惠，新舊會員通通都有。

▲Just Sleep捷絲旅台北西門館平日入住一晚僅1000元。（圖／晶華提供）



●福容大飯店

福容大飯店高雄店祭出「尋找嘉玲」活動，凡當日公告零確診，嘉玲、佑玲（同音即可）訂房即享超優惠住宿1,800元，含早餐兩份，且假日不需加價，109年6月30日以前皆可入住。

●晶華國際酒店集團

晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅，只要當日零確診，自宣布起至當晚7點整就可立即預定5月份客房，限周一至周四入住，最低只要1000元就能入住，且可延長至下午2點退房。以上均含2客早餐，且入住期間下午1點至晚上10點期間，還可免費享用Just Café迎賓茶點。