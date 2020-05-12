中西醫合治新冠肺炎納治療指引？張上淳：可提至專家小組討論

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，各界都在找尋治療方法，台灣研究團隊發現中西醫合治可以在8到10天內清除體內新冠病毒，希望列入臨床處置指引。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前新冠肺炎仍無標準治療，至於臨床治療指引需經專家小組討論，依據相關資料評估是否納入。

國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，研究團隊在三總、中榮展開中西醫合併治療，收治14名個案，當中包含4名重症，現在已經有12人出院，平均8~10天可以清除體內病毒，希望納入臨床處置指引。指揮中心發言人莊人祥上午受訪表示，確實有收到中醫藥研究所提供的資料，近日會請專家來討論。

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張上淳表示，新冠肺炎目前沒有標準治療方式，各醫院主治醫師可以經評估告知給予認為對病人有幫助的治療方式，確實有部份醫院使用中西醫合治。

至於臨床治療指引，張上淳說，相關內容由專家小組根據能搜集到的科學證據審核，任何對病人有幫助的方法專家小組都很歡迎、會討論評估是否放入指引。

至於被視為新冠救命藥物的瑞德西韋，張上淳表示，目前並未放入臨床處置指引，而是進入臨床試驗當中，雖然國內使用個案不多，但這是多國多中心試驗，美國會給予許可則是因為已經有幾百名個案資料。

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