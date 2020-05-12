NBA中國CEO換帥　馬曉飛首要解決「撐香港」餘波

▲NBA在中國的業務去年下旬因撐香港事件，持續受到影響，圖為2019年NBA上海賽高舉五星旗的球迷。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

歷經火箭隊總管莫雷「撐香港」發言，以及新冠肺炎疫情衝擊後，NBA官方12日宣布，將由馬曉飛接替張墀駒，出任NBA中國新一任CEO，這也是迄今為止第一位中國大陸本土出身的NBA中國掌門人。熟悉華人市場，父親為《央視》體育頻道創始人馬國力的他，被看好能協助NBA解決當前在中國市場的困境。

據了解，馬曉飛先後畢業於美國羅格斯大學和哥倫比亞商學院，曾在2003年至2016年，在NBA的紐約和北京辦公室工作，升任至NBA全球戰略副總裁；同時，他曾分管NBA在中國的媒體公關、版權分銷、企業贊助商拓展等業務，並於2012年起，兼任NBA總裁特別助理，與中國區業務溝通。

▲馬曉飛將於5月15日接任NBA中國CEO一職。（圖／澎湃新聞）

2016年10月，馬曉飛成為全球體育娛樂巨頭Endeavor的中國區總裁，並在上週5月5日辭職，12日經NBA官方宣布，成為中國區執行長；另馬曉飛的父親馬國力，為央視體育頻道創始人，可以說是背景、學經歷均相當豐富。

值得注意的是，除了全球新冠肺炎疫情持續外，在大陸推動復工復產，各頻道、贊助商開始洽談轉播權、物色合作對象時，NBA中國業務正因去年的「莫雷事件」面臨嚴峻挑戰。

譬如近日針對NBA賽事轉播的傳言，大陸《央視》負責人表示，「在事關中國主權的問題上，我們的態度是嚴肅的、鮮明的、一貫的，不會有任何含糊和迴旋的餘地」，強調NBA高層對此應該是清楚的。目前為止，央視也未與NBA方面有任何接觸和來往。

在中國市場遭遇抵制後，雖先前已有部分平台復播NBA，但央視遲遲未有表態下，也影響贊助商的參與。NBA總裁Adam Silver 曾在全明星賽期間坦言，「NBA中國的損失已經接近4億美金，都是實質性的。」

面對接下來NBA中國業務的營運，馬曉飛指出，我很榮幸能有機會重回職業生涯開始的地方，並領導中國團隊。他說，「從2008年我們建立NBA中國以來，籃球運動已取得了長足的發展，這令人驚嘆。」

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