老天感動到掉眼淚！　台大醫院幫「優良護理師」每人加碼1000元

▲台大醫院院長陳石池在國際護師節致詞。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台大醫院今（12）日響應國際護理師節，在台大醫院國際會議中心舉辦慶祝活動，會後更在台大醫院門口與中華民國護理師公會全聯會共同召開記者會，院長陳石池表示，「疫情期間度大家的付出，連老天都感動到掉眼淚」，並邀請全國民眾一同給護理師熱烈掌聲。

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今年護理師節礙於疫情，無法舉辦大型慶祝活動，護理師公會全聯會發起「以掌聲鼓勵與感謝投身第一線的護理師」活動，邀請全國各醫院與民間團體響應。

陳石池在記者會上，拿著大聲公致詞，先祝所有護理師護師節快樂，稱讚護理師是病人情緒低落時的安慰者、孤獨時的陪伴者。隨後提到，「在疫情期間同仁的付出，大家都看得到，（今天）老天也感動得都掉眼淚了。」

▲國際護節台大醫院舉辦慶祝活動。（圖／記者黃國霖攝）

台大醫院護理部主任胡文郁表示，新冠肺炎從過年期間至今，持續照顧若干確診病人與高危險病患，雖然護理人員十分辛苦，但也感謝院方給予足夠的資源與支持，為民眾健康把關。

胡文郁提到，原本護師節要做線上慶祝活動，但鑑於疫情趨緩，院長鼓勵辦實體活動，也決定幫優良護理師加碼每人1000元獎勵，至於有多少同仁可獲得，院方還在清點造冊中。

胡文郁也表示，新冠肺炎爆發之初，因為資訊較不明朗，的確有不容易請看護的狀況，也讓護理同仁工作量略增。不過，現在大家對防疫知識都有所提升，情況也有改善。

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