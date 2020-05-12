台中綠地比從六都後段班進步至第2名　盧秀燕：公民參與是最美的事

▲盧秀燕表示，公民參與是最有意義的事。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府建設局長陳大田12日在市政會議上針對美樂地計劃做專案報告，市長盧秀燕表示，台中市過去的綠地比從六都後段班進步到全國第2，其中除了美樂地計劃之外，最重要的是公民參與，擺脫以往重工程、輕人文的觀念，她呼籲民眾要做公益，除了捐贈救護車，認養校園、公園等公共建設也是很有意義、很美的事。

盧秀燕上午在市政會議上表示，美樂地計劃是市民最滿意的施政項目之一，不論是公園、廁所、綠地或遊憩設施，都有大幅改善，台中市過去綠地比是六都後段班，如今不只進步到六都第2，也是全國第2，原因是，建設局過去都是利用公帑施工，忽略人文素養，如今有了志工投入和企業認養，自己家園自己規劃，公民參與是很重要的因素。

她說，過去企業要做公益，大多是捐贈救護車，其實包括公園、校園等公共建設都可以認養，市府也應規劃透過贈送紀念牌等表揚方式，讓更多人知道哪些人在為家鄉建設貢獻心力和財力，重點不在錢的多寡，而是大家一起共同參與、關心，那是最有意義、最美的一件事。

建設局長陳大田表示，市府力推美樂地計畫，至今已改善43座老舊公園、打造14處陽光公廁，台中市人均綠地比例為9.56平方公尺，成績不只六都第2，更是全國第2，今年目標改善50座老舊公園、21處公廁，另外，全市556處兒童遊戲場，將於明年取得合格證明，比中央規定期限的2023年提早1年達標。

陳大田還說，去年至今，民間企業已認養人行道、公園、廣場、綠地、園道、苗圃案件共114件，總面積14.6公頃，每年可節省養護費用約730萬元，今年更啟動「企業參與專案管理計畫」，預計2021年媒合10家民間企業，參與投入公廁及公園維護，共創雙贏。

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